Flaş... Flaş... PFDK Icardi'nin cezasını açıkladı!

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı verdiği cezayı açıkladı.

Icardi, 1 maç ceza ve 19.500 TL para cezası aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.''