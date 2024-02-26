Flaş... Flaş... PFDK Icardi'nin cezasını açıkladı!

Ayşe Eser Kuşata
Flaş... Flaş... PFDK Icardi'nin cezasını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç ceza verdi.

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareketten dolayı verdiği cezayı açıkladı.

Icardi, 1 maç ceza ve 19.500 TL para cezası aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.''

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