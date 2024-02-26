Fatih Altaylı Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine vurdu: Hiç ağlamasınlar kendileri düştüler

Altaylı kendi adını taşıyan internet sitesinde "Seçmeyin dedik dinlemediniz" başlıklı yazısında Galatasaray'ın Futbol Federasyonu Başkanı'nı istifaya çağırmasını "Buna öğleden sonra günaydın derler" diyerek yorumladı.

"Bu futbol federasyonunun, bu başkan ve bu yönetim kadrosu ile işleri buraya getireceği o kadar belliydi ki!" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Okurlar ve izleyiciler bilip hatırlayacaktır hem bu köşede hem geçmişte Bloomberg HT’de yaptığım Spor Saati programında Büyükekşi başkanlığında bir futbol federasyona hep karşı çıktım.

Ne kendisinin ne de kadrosunun sporun hiçbir alanında yöneticilik yapacak bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını, böyle bir kapasitelerinin bulunmadığını sürekli söyledim.

Ve çok önemli bir şey de ekledim hep.

“Bu beyefendi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti’nin iktidarda olduğu günden bu yana 15 yıldır yürüttüğü THY Yönetim Kurulu üyeliğini ve ardından da TİM Başkanlığını bırakmak zorunda kaldı. Şimdi hangi hikmetle Futbol Federasyonu Başkanlığı’na getiriliyor” dedim.

Ve en başından beri özellikle iki büyük kulübün Büyükekşi’nin Futbol Federasyonu başkanlığına destek vermemesi gerektiğini söyledim.

Onlar ne yaptı!

Hem Fenerbahçe hem Galatasaray başkanları Büyükekşi ile canciğer kuzu sarması fotoğraflar verdiler, sonra da gidip desteklediler.

Sonuç bu işte.

Tüm kulüpler mutsuz, tüm kulüpler (bazıları yalandan da olsa) şikayetçi.

Ama hiç ağlamasınlar.

Kendileri düştüler."