Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Beşiktaş'ta inanamadığı futbolcuyu açıkladı. 'Olamaz! Bu yaşta bu kadar da olmaz'

- Beşiktaş gol yemeden kazanmayla devam ediyor… Buna klasik bir Fernando Santos imzası diyebilir miyiz?

- Elbette deriz… Hoca sağlamcıdır... Portekiz'i Avrupa şampiyonu yaparken de aynı anlayışa sahipti, Beşiktaş'ı çalıştırırken de aynı anlayışa sahip… Koca Fernando Santos'un 60'ından sonra huyunu - suyunu değiştirecek hali yok… Bildiğini, bildiğiyle kazandığı başarılarını şimdi Beşiktaş'a uygulamaya çalışıyor…

- Elbette Semih+ Kılıçsoy… Belki de Beşiktaş'tan çok Semih Kılıçsoy konuşuluyor…

- Kesin doğru… Semih bunu hakediyor… Bu kadar genç yaşta, vücut bu kadar dolu olmaz… Kaslar bu kadar gelişmiş olmaz, olamaz… Semih'e bakıyorsunuz, çok geniş bir göğüs kafesi var… Baldırları dolu, hatta kalın gibi… Buna rağmen çok kıvrak, çok çabuk, çok hareketli, çok sprinter… Her yerden müthiş vuruyor... Bu tip oyuncular genelde ağır olurlar, Semih tam tersi; tazı gibi… Yeniler hatırlamaz, eskiler unutmaz, Türk futbolundan bir Cemil Turan geçti… Semih, tıpkı Cemil Turan gibi… Cemil de topla tüfekle saldırsan yıkılmazdı, kopup gitti mi yakalanmazdı… Şimdi aynı işleri, hatta daha fazlasını Semih Kılıçsoy yapıyor…

- Siz “Aboubakar oynamalı" diye çok ısrar ettiniz…

- Doğru ettim… Ama Semih Kılıçsoy'un bu gelişiminden sonra Aboubakar bu takımda ancak yedek olur…Aboubakar, ilk onbire girmek için Semih Kılıçsoy'u kılıçla bile kesemez…

- Semih için şimdiden Avrupa transferi konuşulmaya başlandı…

- Vallahi içimden geçen şu: Almanya’nın Dortmund takımına ya da benzer bir kulübe gidebilse, bir yıllık çok ciddi bir Alman disiplininden ve eğitiminden geçse, inanın Haaland gibi yüksek bir transfer yapar… City’ler, Unitedler, Realler, Münihler, Barcelonalar peşinden koşar… Durmak yok, devam evlat…

- Ara transferde stoper olarak Worrall geldi ama Necip oynamaya devam ediyor…

- Necip’e sormak lazım… Futbol hayatından kaç hoca geçti? 10 mu, 15 mi? Hangisi kesebildi Necip’i? Necip her eve lazım bir futbolcu…

- Yeniler için ne diyorsunuz?

- Worrall kesik, oynamıyor… Muçi iş yapacak, belli oldu… Al Musrati'de hala beklentideyim… “Çok büyük oyuncu, Braga arkasından ağlıyor" laflarını duyunca, okuyunca haklı olarak daha fazlasını bekliyorum…Onu henüz göremedim...