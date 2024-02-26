Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Beşiktaş'ta inanamadığı futbolcuyu açıkladı. 'Olamaz! Bu yaşta bu kadar da olmaz'

Kaynak: Haber Merkezi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Beşiktaş'ta inanamadığı futbolcuyu açıkladı. 'Olamaz! Bu yaşta bu kadar da olmaz'
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka: Aboubakar, ilk onbire girmek için Semih Kılıçsoy'u kılıçla bile kesemez!

- Beşiktaş gol yemeden kazanmayla devam ediyor… Buna klasik bir Fernando Santos imzası diyebilir miyiz?

- Elbette deriz… Hoca sağlamcıdır... Portekiz'i Avrupa şampiyonu yaparken de aynı anlayışa sahipti, Beşiktaş'ı çalıştırırken de aynı anlayışa sahip… Koca Fernando Santos'un 60'ından sonra huyunu - suyunu değiştirecek hali yok… Bildiğini, bildiğiyle kazandığı başarılarını şimdi Beşiktaş'a uygulamaya çalışıyor…

- Elbette Semih+ Kılıçsoy… Belki de Beşiktaş'tan çok Semih Kılıçsoy konuşuluyor…

- Kesin doğru… Semih bunu hakediyor… Bu kadar genç yaşta, vücut bu kadar dolu olmaz… Kaslar bu kadar gelişmiş olmaz, olamaz… Semih'e bakıyorsunuz, çok geniş bir göğüs kafesi var… Baldırları dolu, hatta kalın gibi… Buna rağmen çok kıvrak, çok çabuk, çok hareketli, çok sprinter… Her yerden müthiş vuruyor... Bu tip oyuncular genelde ağır olurlar, Semih tam tersi; tazı gibi… Yeniler hatırlamaz, eskiler unutmaz, Türk futbolundan bir Cemil Turan geçti… Semih, tıpkı Cemil Turan gibi… Cemil de topla tüfekle saldırsan yıkılmazdı, kopup gitti mi yakalanmazdı… Şimdi aynı işleri, hatta daha fazlasını Semih Kılıçsoy yapıyor…

- Siz “Aboubakar oynamalı" diye çok ısrar ettiniz…

- Doğru ettim… Ama Semih Kılıçsoy'un bu gelişiminden sonra Aboubakar bu takımda ancak yedek olur…Aboubakar, ilk onbire girmek için Semih Kılıçsoy'u kılıçla bile kesemez…

- Semih için şimdiden Avrupa transferi konuşulmaya başlandı…

- Vallahi içimden geçen şu: Almanya’nın Dortmund takımına ya da benzer bir kulübe gidebilse, bir yıllık çok ciddi bir Alman disiplininden ve eğitiminden geçse, inanın Haaland gibi yüksek bir transfer yapar… City’ler, Unitedler, Realler, Münihler, Barcelonalar peşinden koşar… Durmak yok, devam evlat…

- Ara transferde stoper olarak Worrall geldi ama Necip oynamaya devam ediyor…

- Necip’e sormak lazım… Futbol hayatından kaç hoca geçti? 10 mu, 15 mi? Hangisi kesebildi Necip’i? Necip her eve lazım bir futbolcu…

- Yeniler için ne diyorsunuz?

- Worrall kesik, oynamıyor… Muçi iş yapacak, belli oldu… Al Musrati'de hala beklentideyim… “Çok büyük oyuncu, Braga arkasından ağlıyor" laflarını duyunca, okuyunca haklı olarak daha fazlasını bekliyorum…Onu henüz göremedim...

İlgili Haberler
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi
Fatih Altaylı Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine vurdu: Hiç ağlamasınlar kendileri düştüler
Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi
Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi
Cinsel organını tutan Icardi'ye 1 maç ceza verildi. Başkası olsa 5 maç alırdı
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba tepki: Meydan boş değildir!
İki büyük rezilliği açıkladı. Spor Medyasının Nöbetçi Amiri terörist Gülen'in ayağına giden gazeteciler ve futbolcuları yazdı
Flaş... Flaş... PFDK Icardi'nin cezasını açıkladı!
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Beni vicdanen rahatsız ediyor' diyerek açıkladı. Fenerbahçe'deki gerçeği ortaya çıkardı
Kadın hakeme yumruk atan futbolcuya TFFHGD'den sert tepki!
Kadın hakeme yumruk atan futbolcuya TFFHGD'den sert tepki!
Ronaldo Messi'nin adını duyunca çıldırdı! Taraftara bu kez bakın ne yaptı
Lig maçında ortalık savaş alanına döndü. Bir futbolcu yaralandı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski 30 dönerci açtı köşeyi döndü! Kazandığı para dudak uçuklattı
Arda Güler oyuna girmek üzereyken Modric mükemmel bir gol attı. Golün ardından Arda'yı oyuna almaktan vazgeçtiler
Son Haberler
Konyaspor’da kaptanlık dümeni Soner Dikmen’de Spor
Konyaspor’da kaptanlık dümeni Soner Dikmen’de
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı Yerel Haberler
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti Gündem
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti
Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir Sağlık
Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi Spor
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş Gündem
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş
Ayak diremek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayak diremek deyimi ne anlama geliyor?