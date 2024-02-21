Uçağı arıza yapan Panathinaikos Başkanı'ndan Ergin Ataman'a gönderme

Yunanistan Kupası'nda final maçında Olympiakos, büyük rakibi Panathinaikos'u yendi ve kulüp tarihinde 12. defa bu kupayı kazandı.

Olympiakos, bu sezon Panathinaikos'a karşı Süper Kupa'da da bir final kazanmıştı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, final maçını izlemek için gelmesi planlanıyordu.

Ancak bindiği uçakta bir arıza çıkınca Giannakopoulos'un uçuşu iptal edildi.

Başkan Giannakopoulos, final maçını kaybettikten sonra sosyal medya hesabından Olympiakos'u kutladı.

ATAMAN'A ÇOK ÇALIŞACAĞIZ MESAJI

Dimitris Giannakopoulos'un maç sonu yorumları şöyle:

Olympiakos'u kutlarım. Kupayı bizden daha çok arzuladılar ve hak ettiler.

Önümüzde iki hedef daha var, hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.

EuroLeague'de 16 galibiyet ve 10 yenilgiyle 3. sırada olan Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde de lider durumda.