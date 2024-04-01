Ali Koç'a 39 bin Lira

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'a 39 bin Lira
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 27 Mart Çarşamba günkü toplantısında alınan kararları duyurdu.

Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine her birine 400 Bin TL para cezası uygulandı.

Ayrıca, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kişi başı 39 Bin TL para cezası kesildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'e herhangi bir ceza verilmediği bildirildi.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLADIĞI CEZALAR:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.04.2024 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi HÜSEYİN YÜCEL hakkında, 21.03.2024 tarihinde resmi (X) hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 13.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

3- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, 13.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN 'ın, 20.03.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması, karar verilmiştir"

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