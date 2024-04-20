Ozan Kabak şahane gol attı Hoffenheim kazandı

Bundesliga'nın 30. haftasında Hoffenheim, evinde Mönchengladbach'ı ağırladı.

Gollerin yağmur gibi yağdığı maçı Hoffenheim 4-3 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 36'da Weghorst, 58'de Prömel, 66'da Ozan Kabak ve 90+1'de Stach attı.

Mönchengladbach'ın golleri ise 39' ve 78' ve 89'da Hack'tan geldi.

Hack'in hattrick'i takımının galibiyetine yetmedi.

Bu sonuçla Hoffenheim, maç fazlasıyla 39 puanla 8. sıraya yükseldi.

M'gladbach ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

OZAN KABAK'TAN ŞAHANE GOL!

Milli futbolcu Ozan Kabak, Mönchengladbach ağlarına adeta füze yolladı ve harika bir gol attı.

66. dakikada takımının 3. golünü atan Ozan, rakip yarı alanın ortasında topla buluşmasının ardından 2 kişiden sıyrıldı ve ceza sahası dışından nefis bir şut çekti.

Ozan Kabak'ın sert şutu kaleci Nicolas'ın sağından ağlara gitti.