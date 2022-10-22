Lideri belirleyecek maçta kimin avantajlı olduğunu Fatih Saboviç açıkladı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

2022-2023 sezonu etkileyici maçlar ve sonuçlarla başladı. Süper Lig'de şu ana dek Adana Demirspor ve Başakşehir fırtınası eserken; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile Galatasaray da zirve takiplerini sakin bir şekilde sürdürüyor.

Bu akşam belki de ligin orta/uzun vadedeki geleceği açısından kritik olabilecek bir karşılaşma, Fenerbahçe ve Başakşehir arasında oynanacak.

KADIKÖY'DE HÜCUM İLE DEFANSIN RANDEVUSU...

Saatler 20:00'yi gösterirken Fenerbahçe, Kadıköy'de eski efsanelerinden Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir'i ağırlayacak. İki takımın oyun tarzları âdeta artı ve eksi kutuplar gibi... Bir tarafta sezonun en iyi hücum istatistiklerine sahip olan sarı lacivertli ekip varken; diğer yanda, "defans" denilince belki de bu sezon akla gelen ilk ekip olan Başakşehir var.

FENERBAHÇE 3 OYUNCUSUNDAN FAYDALANAMAYACAK

Bu akşamki karşılaşmada Fenerbahçe'de; Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş sahaya çıkamayacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de ise kart cezalısı olan Youssouf Ndayishimiye sahada yer alamayacak. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu da bugün netlik kazanacak.

KANARYA 14 MAÇTA TAM 10 KEZ GÜLDÜ

Sarı lacivertli ekip, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda büyük bir üstünlüğe sahip... Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014’ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu lacivertli takımla Kadıköy’de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10’unu kazandı.

HÜCUMDA FIRTINA GİBİ ESİYORLAR

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir giriş yaptı. Şu ana dek ligdeki 9 maçta 37 kez net gol pozisyonuna giren sarı lacivertli ekip, 28 kez rakip ağları havalandırdı. 19.5 gol beklentisi ile Süper Lig'in bu alanda açık ara en iyisi sarı lacivertliler oldu.

BAŞAKŞEHİR, RAKİBİNİN TAM TERSİ...

Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir ise Fenerbahçe gibi 9 maçta 20 puan toplamasına rağmen 13 gol ile bu sonuca ulaştı. Maç başına 1.44 golle oynayan Başakşehir, savunma istatistiklerindeki başarısıyla ön plana çıktı. İstanbul ekibi 9 mücadelenin tam 7'sinde kalesini gole kapattı. Rakiplerine sadece 3 kez gol izni verdi. Bakalım iki farklı yönüyle ön plana çıkan bu iki ekibin zorlu mücadelesinde neler yaşanacak?