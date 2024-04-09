Fenerbahçe 'dünyada ilk' diyerek duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe 'dünyada ilk' diyerek duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, Fanself ile sponsorluk anlaşması yapıldığını bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada projenin dünyada ilk olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe Kulübü, Fanself ile sponsorluk için anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Taraftarlarımız, yeni iş ortağımız Fanself'in platformu sayesinde, sporcularımızın imzalı formalarına 'Kişiselleştirme' seçeneği ile erişme imkanı bulacak."

"Dünyada ilk kez Fenerbahçe Spor Kulübü ile Fanself ortaklığında gerçekleşecek bu proje, taraftarlarımıza eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor."

"Yeni iş ortağımız Fanself, 2023-2024 sezonunun kalan kısmında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın ikinci şort sponsoru da oldu."

"Fanself logosu, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın maç şortlarının sağ arka kısmında yer alacak."

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