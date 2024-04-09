Trabzonspor Süper Lig'in yıldızını transfer ediyor. Islak imza çok yakın

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Trabzonspor Süper Lig'in yıldızını transfer ediyor. Islak imza çok yakın
Trabzonspor, Gaziantep FK’de forma giyen Denis Draguş ile anlaşma aşamasına geldi. Rumen futbolcunun menajeri resmi açıklama yaptı.

Geçen sezon beklenen performansı sergileyemeyen Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Gaziantep FK’de gösterdiği performansla göz dolduran Denis Draguş’u transfer etmeyi planlıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Draguş’un menajeri Florin Manea, Rumen medyasına yaptığı açıklamada Trabzonspor ile anlaşmanın eşiğinde olduklarını ifade etti.

'SON AŞAMADAYIZ' İMZA YAKINDA
Transfer sürecinde önemli ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Draguş’un temsilcisi, “Transfer için son aşamadayız. Denis’in orada forma giyme şansı heyecan verici” dedi.

Standard Liege’nin oyuncusu Denis Draguş, Gaziantep FK ile Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 29 maçta 12 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

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