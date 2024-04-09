Ne yapsın Neriman Zehra Güneş havalanınca. THY durdu VakıfBank uçtu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ne yapsın Neriman Zehra Güneş havalanınca. THY durdu VakıfBank uçtu
THY ve VakıfBank, Sultanlar Ligi üçüncülük maçında mücadele etti. Rakibini 3-0'la geçen VakıfBank seride öne geçti.

Vodafone Sultanlar Ligi üçüncülük maçında THY ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

VakıfBank, mücadeleyi 3-0 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 3. bitireceği serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Buse Kayacan Sonsırma, Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Alecrim)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Caratasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar)

Setler: 20-25, 19-25, 18-25

Süre: 78 dakika (24, 26, 28)

Maçtan kareler;

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