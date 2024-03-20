Arda Turan havalara uçtu

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan havalara uçtu
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'a dün verilen 3 dönem transfer yasağı bugün kalktı.

Dünya futbolunun patronu FIFA dün Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı getirmişti.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor; Jakhongir Urozov'un önceki kulübü Bunyodkor'a 100 bin Euro'luk ödemeyi yapmadığı gerekçesiyle bu cezaya çarptırılmıştı.

İstanbul ekibi; Jakhongir Urozov'un önceki kulübü Bunyodkor'a 100 bin Euro ödeme yapıldığını ve yasağın kalktığını duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü'ne transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitine ilişkin borç bugün itibariyle ödenmiş olup, konulan transfer yasağı kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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