Fenerbahçe maçında yanlış istatistik mi yayınlandı?

Mine Akcan
Fenerbahçe maçında yanlış istatistik mi yayınlandı?
Pendikspor maçında oyunun sık sık durması Tümer Metin'i isyan ettirdi.

Eski Milli yıldız Tümer Metin, Fenerbahçe-Pendikspor maçını yorumlarken ilginç bir tespitte bulundu.

Maçın sürekli kesilmesini ve futbolun ikinci planda olmasını eleştiren Metin, “Yayıncı kuruluş maçın istatistiğini veriyor ya. İlk yarıda en çok koşan futbolcu istatistiği yanlıştı. İlk yarıda Pendikspor sağlık ekibinin koştuğu kadar koşan yoktu. Bu kadar yatılmaz ki… Futbolcu da kendine gelmeli” diye konuştu.

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Pendikspor’u yenerek zirve takibini sürdürdü.

Sarı lacivertli takım 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanırken, Pendikspor’da 2 oyuncu kırmızı kart gördü.

Maçta, gollerden çok oyunun durup durması dikkat çekti.

Yayıncı kuruluşun verilerine göre, 114 dakika süren maçta top sadece 47 dakika oyunda kaldı.

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