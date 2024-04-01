Fenerbahçe taraftarı çıldırdı. Biletler tükendi

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Fenerbahçe taraftarı çıldırdı. Biletler tükendi
Fenerbahçe Beko'nun cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Anadolu Efes maçının biletleri şimdiden tükendi.

Sarunas Jasikevicius yönetiminde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko'ya taraftarları da tam destek veriyor.

Sarı-Lacivertli ekip; THY EuroLeague'in 33. haftasında cuma günü Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek.

Saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü; Anadolu Efes karşılaşmasının satışa çıkan biletlerinin tamamının tükendiğini açıkladı.

Satışların sadece öğrenci biletleri için salon gişesinden devam ettiği belirtildi.

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