Fenerbahçe taraftarı çıldırdı. Biletler tükendi

Sarunas Jasikevicius yönetiminde fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko'ya taraftarları da tam destek veriyor.

Sarı-Lacivertli ekip; THY EuroLeague'in 33. haftasında cuma günü Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk edecek.

Saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü; Anadolu Efes karşılaşmasının satışa çıkan biletlerinin tamamının tükendiğini açıkladı.

Satışların sadece öğrenci biletleri için salon gişesinden devam ettiği belirtildi.