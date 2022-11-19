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UEFA'dan Jesus'a flaş ceza kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a bir UEFA müsabakasından men verildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 14:23
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UEFA Fenerbahçe'nin başarılı teknik adamı Jorge Jesus'a ceza verdi

UEFA'dan Jesus'a flaş ceza kararı
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Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, oynadığı futbol ile de dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Sarı-lacivertliler, ligde Dünya Kupası arasına en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider girerken UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe'de başarının en büyük pay sahiplerinden Jorge Jesus'a UEFA'dan beklenmedik bir ceza kararı geldi.

JESUS'A ŞARTLI CEZA

UEFA tarafından Fenerbahçe'ye, Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca karşılaşması nedeniyle çeşitli cezalar verildi. Kadıköy'deki maçta merdiven boşluklarının bloke edilmesi nedeniyle 12 bin euro cezaya hükmedildi. Sahaya madde atılması nedeniyle de 9 bin euro'luk bir para cezası kesildi.

JESUS'A YAPTIRIM
Karşılaşmanın geç başlamasından dolayı hem kulüp hem de teknik direktöre yaptırım kararı çıktı.

Bu sebeple sarı-lacivertli kulübe 15 bin euro'luk fatura çıkarıldı. Karşılaşmanın geç başlamasından sorumlu olduğu belirtilen Jorge Jesus'a da bir UEFA müsabakasından men verildi ancak bunun 1 yıllık deneme süresince askıya alındığı aktarıldı. 

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