Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, havalimanlarına akın etti

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, havalimanlarına akın etti
Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin ertelenmesi kararı sonrası takımlarını ortak karşılamak üzere havalimanlarına akın etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

TARAFTARLARINDAN ORTAK KARŞILAMA KARARI

Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenen taraftarlar takımlarını karşılama telaşına girdi.

Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı destekleyen futbolseverler havalimanlarına akın etti.

Çok sayıda Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftar, tezahüratlarla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak olan Galatasaray kafilesini taşıyan uçağı beklemeye başladı.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak ise Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inecek. Sabaha karşı 06.00’da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar hep birlikte tezahüratlar yaptı.

İlgili Haberler
Güney Koreli gazeteciden flaş 'Süper Kupa’ paylaşımı: Hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
AKP’li Yeliz’den tepki çeken ‘Süper Kupa’ paylaşımı: Atatürk'ün sözlerini hedef aldı
İmamoğlu’ndan ‘Süper Kupa’ önerisi: İkiye bölünsün
Suudilerden Süper Kupa'yla ilgili ilk açıklama: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar
Mansur Yavaş o görüntüleri paylaştı: Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin sokağı ‘Atatürk’ posterleriyle donattıldı
Süper Kupa'nın iptali dünya basınında: Atatürk'ü anmalarına izin verilmedi
Son Haberler
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem Gündem
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Güney Koreli gazeteciden flaş 'Süper Kupa’ paylaşımı: Hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Gündem
Güney Koreli gazeteciden flaş 'Süper Kupa’ paylaşımı: Hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
AKP’li Yeliz’den tepki çeken ‘Süper Kupa’ paylaşımı: Atatürk'ün sözlerini hedef aldı Gündem
AKP’li Yeliz’den tepki çeken ‘Süper Kupa’ paylaşımı: Atatürk'ün sözlerini hedef aldı
İmamoğlu’ndan ‘Süper Kupa’ önerisi: İkiye bölünsün Gündem
İmamoğlu’ndan ‘Süper Kupa’ önerisi: İkiye bölünsün
Suudilerden Süper Kupa'yla ilgili ilk açıklama: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar Gündem
Suudilerden Süper Kupa'yla ilgili ilk açıklama: Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar
Mansur Yavaş o görüntüleri paylaştı: Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin sokağı ‘Atatürk’ posterleriyle donattıldı Gündem
Mansur Yavaş o görüntüleri paylaştı: Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin sokağı ‘Atatürk’ posterleriyle donattıldı