Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, havalimanlarına akın etti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

TARAFTARLARINDAN ORTAK KARŞILAMA KARARI

Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenen taraftarlar takımlarını karşılama telaşına girdi.

Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı destekleyen futbolseverler havalimanlarına akın etti.

Çok sayıda Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftar, tezahüratlarla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak olan Galatasaray kafilesini taşıyan uçağı beklemeye başladı.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak ise Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inecek. Sabaha karşı 06.00’da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar hep birlikte tezahüratlar yaptı.