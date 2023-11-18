Fenerbahçe'nin eksik kaldığı bölgeleri Fırat Doğu Faraç açıkladı

Fenerbahçe’de transfer söylentileri

Milli araya Süper Ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe 31 puan toplayarak averajla Galatasaray’ın önünde girdi. Bu 12 maçta gördük ki yaz transfer döneminde bu kadar çok oyuncu alınmasına rağmen Fenerbahçe’nin hala eksik olduğu bölgeler var. Peki bu eksik bölgeler nereler?

Fenerbahçe’nin eksik kaldığı bölgeler

Fenerbahçe’nin sol kanat bölgesine kesinlikle bir transfer lazım. İsmail Kartal’ın sezon başından beri istediği gibi Tadic’i yedeği olabilecek skorer bir kanat oyuncusu gerek. Sürekli sakatlanan King ve Kent ile bu iş olmaz. İkinci bölge ise orta saha. İsmail yüksek yerine bir 6 numara transferine ihtiyacı var Fenerbahçe’nin. İsmail Kartal’ın sezon başından beri en çok istediği Rade Krunic’in transfer edilmesi gerekiyor. Kesinlikle bir stoper takviyesinin daha yapılması lazım. Son olarak Batshuayi yerine yedek kalmayı dert etmeyecek bir forvet takviyesi yapılmalı. Bu eklemeler yapılmazsa Fenerbahçe’nin işi sandığından zor olabilir.