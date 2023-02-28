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Murat Boz'dan anlamlı hareket. Doğum gününü depremzede öğrencilere bağışladı

7 Mart'ta 42'nci yaşına girecek olan Murat Boz, doğum günü için anlamlı bir kampanya başlattı. Boz, afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek için Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) başlattığı destek kampanyasına bağışta bulunmaları için dostlarını ve sevenlerini davet etti.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:09
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Doğum gününü depremzede öğrencilere bağışladı! Murat Boz'dan anlamlı hareket

Murat Boz'dan anlamlı hareket. Doğum gününü depremzede öğrencilere bağışladı
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Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedeler için takipçilerine seslendi.

7 Mart'ta 42'inci yaşına girecek olan Murat Boz, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek için Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) başlattığı destek kampanyasına dostlarını ve sevenlerini davet etti.

"DOĞUM GÜNÜMÜ TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLIYORUM"

Murat Boz, ayrıca "Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum" dedi.

Murat Boz, daha sonra sözlerini 'Umudun Yanında' her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 
 

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