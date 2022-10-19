TOGG tarih açıkladı. Zenginlerin binebileceği otomobil ne zaman çıkacak belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için geri sayım başladı. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "29 Ekim'de yeniden görüşmek üzere." denildi.

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un fiyatını açıklamıştı. Bakan Varank, TOGG’un fiyatının C sınıfı SUV emsalleriyle aynı olacağını ve 800 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacağını duyurmuştu.

"29 EKİM'DE YENİDEN GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için gün sayımına başlandı. Merakla beklenen yerli otomobil TOGG için artık geri sayım başlarken TOGG'un resmi Twitter hesabından bir paylaşım geldi.

TOGG tarafından yapılan paylaşımda, "Bir fabrikadan fazlasını inşa etmeye başladığımız günden bu yana HeyeCanlı 7/24 yayınımızı izleyen 76 farklı ülkeden 2.5 milyondan fazla izleyicimize teşekkür ediyoruz. 29 Ekim'de yeniden görüşmek üzere." denildi.