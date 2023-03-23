Kızılcık Şerbeti oyuncuları sitem etti. RTÜK ceza vermişti

'Kızılcık Şerbeti’nin oyuncuları Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk oldu.

Gerdek sahnesi nedeniyle RTÜK'ün %5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verilmesinin ardından oyuncular isyan etti.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç ise, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım Arslan' karakterine hayat veren Evrim Alasya ise "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev Arslan'a hayat veren Müjde Uzman ise "Beğenmiyorsan izleme" yorumunda bulundu.

