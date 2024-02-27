Futbolcular boykota başladı. Kulüp başkanı siyasi yardım istedi

Ege temsilcisinde futbolcular, alacaklarının ödenmemesi halinde antrenman boykotu yapacaklarını duyurmuştu.

Bu hafta da destek bulamayan oyuncular, antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Şahin Kaya, basın toplantısı yaparak siyasi partilerden destek istedi.

Kaya, "Nazilli Belediyespor mali olarak çok zor durumda. Yönetim olarak gücümüz tükendi. Kulübümüzün aylık 2 milyon 500 bin TL gideri var. Belediyeden destek alamıyoruz. Kendi imkanlarımızla bugünlere geldik. Ama artık dayanamıyoruz. Kulübün en şanssız yönetimiyiz" dedi.

Kaya, PFDK'dan hakemlere hakaret ettiği için 75 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kaya, Kırşehir FK maçını stat dışından vinç kiralayıp izledi.