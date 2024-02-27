Futbolcular boykota başladı. Kulüp başkanı siyasi yardım istedi

Kaynak: Haber Merkezi
Futbolcular boykota başladı. Kulüp başkanı siyasi yardım istedi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırşehir FK'ya 1-0 yenilen ve 5 maçtır galip gelemeyen Nazilli Belediyespor'da futbolcular isyan bayrağı çekti.

Ege temsilcisinde futbolcular, alacaklarının ödenmemesi halinde antrenman boykotu yapacaklarını duyurmuştu.

Bu hafta da destek bulamayan oyuncular, antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Şahin Kaya, basın toplantısı yaparak siyasi partilerden destek istedi.

Kaya, "Nazilli Belediyespor mali olarak çok zor durumda. Yönetim olarak gücümüz tükendi. Kulübümüzün aylık 2 milyon 500 bin TL gideri var. Belediyeden destek alamıyoruz. Kendi imkanlarımızla bugünlere geldik. Ama artık dayanamıyoruz. Kulübün en şanssız yönetimiyiz" dedi.

Kaya, PFDK'dan hakemlere hakaret ettiği için 75 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kaya, Kırşehir FK maçını stat dışından vinç kiralayıp izledi.

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