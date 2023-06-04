Galatasaray sözde değil! Özde de şampiyon

Henüz bıyığı yeni terlemiş, iki kelimeyi bir araya getirme sorunlu, Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail, maç öncesi çıkmış Galatasaray'ın şampiyonluğuna kara çalıyor.

"Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum."

Bu kıskançlık, acizlik dolu talihsiz açıklama eminim Fenerbahçe yönetiminin ve tribünlerinin çok hoşuna gitmiştir.

Bir kişi de çıkıp, "sen futbolcusun, sana ne, çık futbolunu oyna" demez, diyemez.

Oysa demeli.

Bizim futbol dünyamız son yıllarda böyle çok talihsiz sözler duydu.

Bunlar konuşmaya layık olmadığı halde konuşanların sözleriydi.

Bu tüm kulüplerimiz için geçerli.

Oysa kaybettiğin anda kazanana çamur atıp, başarısına gölge düşürme alışkanlığı yok edilmeli.

Kazanan alkışlanmalı.

Mesela bugün şampiyon Galatasaray sahaya çıkarken Fenerbahçeli futbolcular tarafından alkışlanması ne şık olurdu değil mi?

Ama olmaz.

Rekabetten çok husumet ağlarıyla örülen bu ilkel sistem "centilmenlik" kelimesini sadece sözde kullanır, özde asla kabul etmez.

Fenerbahçeli İsmail'e en güzel yanıtı sahada Galatasaraylı futbolcular verdi aslında.

Şampiyonluğu nasıl hakkettikleri konuşarak değil, koşarak ve savaşarak kanıtladılar.

Pasta, preste, ikili mücadelede, şutta, golde, sahanın her alanında üstünlük sağladılar.

Üstelik Mertens, Rashica, Oliveria gibi sezon yıldızlarını yedekte tutarak.

Bu maç bir kez daha gösterdi ki, Galatasaray'ın kadrosu Fenerbahçe'den çok daha kaliteli ve yetenekli.

Rakamlar yalan söylemiyor çünkü.

Bu maç bir kez daha gösterdi ki, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'tan daha zeki, daha akıllı, daha çalışkan.

Oyunu daha iyi okuyor, müdahalelerini çok daha iyi yapıyor.

Kadıköy'de 3 çektiği rakibini bu kez yine 3 gol ile uğurladı.

Zaniolo'nun 2 ve İcardi'nin golleri şampiyonluğu taçlandıran galibiyeti getirdi.

Galatasaray oyunda Fenerbahçe'yi öyle ezdi ki, skor 3-0'dan çok farklı olabilirdi.

Ve bu galibiyet bir kez daha gösterdi ki, Galatasaray şampiyonluğu söke söke, yene yene hakketti.

Anasının ak sütü gibi bir zafere imza attı.

Tebrik edip, kutlamak gerek.

Şimdi Fenerbahçeli İsmail'e ben soruyorum.

"20 dakika sahada kaldın, ne yaptın. Ezeli rakibin takımına iki maçta 6 gol atarken, sen neredeydin?"

Efendim.

Bir sorumda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a.

Galatasaray Tv, NEF Stadı'nda gülerken görüntünüzü ekrana getirdi.

Neye gülüyordunuz?

Ağlanacak halinize mi?