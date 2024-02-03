Galatasaray'a Aurier'den kötü haber. Eyvah eyvah!

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Çeyrek final karşılaşmasında Fildişi Sahili ile Mali karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Fildişi Sahili uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Mali; 71. dakikada Nene Dorgeles'in golüyle öne geçti. 90. dakikada Simon Adingra skora denge getirip karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. 120 dakikada bu kez Oumar Diakite sahneye çıktı ve Fildişi Sahili'ni 2-1'lik skorla yarı finale yükseltti.

Bu sonuç Galatasaray cephesinde üzüntüyle karşılandı.

Çünkü yeni transfer Serge Aurier'in dönüş tarihi uzadı. Fildişi Sahili yarı finalde elense bile 3. maçı oynayacak ve Aurier, Sarı-Kırmızılı ekibin önümüzdeki 3 maçında forma giyemeyecek.

Aynı şekilde Trabzonsporlu Nicolas Pepe ile Gaziantep FK'dan Max Gradel'in, Türkiye'ye gelişleri rötar yaptı.

Aurier ve Pepe; Mali karşısında 45'er dakika sahada kalırken, Gradel 73'te oyundan çıktı.