Galatasaray'a Aurier'den kötü haber. Eyvah eyvah!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'a Aurier'den kötü haber. Eyvah eyvah!
Fildişi Sahili Milli Takımı; Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale çıktı, Galatasaray'ın yeni transferi Aurier'in gelişi uzadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Çeyrek final karşılaşmasında Fildişi Sahili ile Mali karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede Fildişi Sahili uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Mali; 71. dakikada Nene Dorgeles'in golüyle öne geçti. 90. dakikada Simon Adingra skora denge getirip karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. 120 dakikada bu kez Oumar Diakite sahneye çıktı ve Fildişi Sahili'ni 2-1'lik skorla yarı finale yükseltti.
Bu sonuç Galatasaray cephesinde üzüntüyle karşılandı.
Çünkü yeni transfer Serge Aurier'in dönüş tarihi uzadı. Fildişi Sahili yarı finalde elense bile 3. maçı oynayacak ve Aurier, Sarı-Kırmızılı ekibin önümüzdeki 3 maçında forma giyemeyecek.
Aynı şekilde Trabzonsporlu Nicolas Pepe ile Gaziantep FK'dan Max Gradel'in, Türkiye'ye gelişleri rötar yaptı.
Aurier ve Pepe; Mali karşısında 45'er dakika sahada kalırken, Gradel 73'te oyundan çıktı.

İlgili Haberler
Rıdvan Dilmen TFF'yi uyardı. 'Acil olarak adım atılmalı' diyerek açıkladı
Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası açıklama: Anında gereken yapılır
Çağdaş Atan'dan Dubois açıklaması: Galatasaray'a geri dönecek mi?
Galatasaray'ın yeni forveti ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
Galatasaray'ın yeni forveti ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
Son Haberler
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye saldırdı Dünya
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye saldırdı
Erdoğan’dan depremin yıktığı Hatay’da tartışma yaratacak açıklama: Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez Gündem
Erdoğan’dan depremin yıktığı Hatay’da tartışma yaratacak açıklama: Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre herhangi bir şey gelmez
Anayasa kime emanet? Yazarlar
Anayasa kime emanet?
Bu defa işimiz çok daha zordur Yazarlar
Bu defa işimiz çok daha zordur
T.C.GAZİOSMANPAŞA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C.GAZİOSMANPAŞA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Benim hiç inanasım yok. Hani nerede? Yazarlar
Benim hiç inanasım yok. Hani nerede?
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlanlar
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI