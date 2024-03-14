Galatasaray'da Okan Buruk yolcu! İtalyan devi peşine takıldı

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da Okan Buruk yolcu! İtalyan devi peşine takıldı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un başarısı, İtalyan ekibi Lazio'nun dikkatini çekti.

Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, İtalya’nın köklü kulüplerinden Lazio tarafından yakından takip ediliyor.

Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da liderlik mücadelesini sürdüren teknik direktör Okan Buruk’a, uluslararası arenada ilgi artıyor.

Takvim gazetesinin haberine göre, teknik direktör arayışındaki Lazio, Galatasaray’ın başarılı çalıştırıcısını potansiyel adaylar listesine ekledi.

İtalyan ekibinin sportif direktörü Angelo Fabiani’nin, Buruk’un performansını yakından incelediği ve bulgularını kulüp başkanı Claudio Lotito ile paylaşacağı bildirildi.

Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’ın bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 46 maçta 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle Buruk, maç başına ortalama 2.35 puan toplamayı başardı. Ayrıca, Galatasaray 79 puanla lig liderliğini koruyor.

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