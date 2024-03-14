Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe iddiası
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut sarı-lacivertlilerin Union SG maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City’nin teknik direktörlüğünü üstlenen Erol Bulut A Spor canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut’un açıklamaları:

"KUPAYI KAZANABİLİR"

"İlk maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı, güzel bir skor. Sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum Fenerbahçe'nin tur için. Bu saatten sonra Fenerbahçe, "Kupayı alabilir miyiz?" ona doğru yol çiziyor. Elindeki kadroya baktığımızda, bunu başarabilecek bir takım. Ligde ve Avrupa'da güzel gidişatları var"

"PLAY-OFF'TAN BAHSETMEYİN"

"Play-off'u herkes sormaya başladı. Sezon başında da iyi gidişatımız olduğunda da play-off pozisyonuna girmiştik. Sordular, ben de play-off'tan bahsettim. Ama son 5-6 haftadır bana bahsetmeyin dedim. Çünkü bahsettiğiniz zaman baskı oluyor. O yüzden maçtan maça bakıyoruz. Play-off'un içinde olsak 'hayır' diyemeyiz, olmazsak üzülürüz. Sezon başında takımı nerelerden aldık, nereye kadar getirdik. Onu göz önünde aldığımızda şu anda zaten çok iyi işler yapmış oluyoruz"

"İYİ BİR ÇIKIŞIMIZ VAR"

"Sezon inişli- çıkışlı geçiyor. Çok yoğun programdan dolayı sakatlıklar da artabiliyor. Bu sıkıntıyı biz sezon içinde yaşadık. Kadronuz geniş olmadığında bizim yaşadığımız gibi takım geriye düşebiliyor. Biz de bu sıkıntıdan geçtik. Ama son 5 maçta, sakatlar toparlandı, yeni transferler iyi adaptasyon gösterdi. İyi bir çıkışımız var, inşallah bunu kalan maçlarımızda yansıtabiliriz"

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu
Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı
Fenerbahçeli taraftar maç başlamadan havaya girdi. Kimseyi umursamadan dans figürlerini gösterdi
Trendyol 1. Lig'de 2 haftalık program açıklandı. Kritik maçların tarihleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 2 haftalık program açıklandı. Kritik maçların tarihleri belli oldu
Sadettin Saran istifa etti
Fenerbahçe'den ışık hızında yalanlama
Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Okan Buruk kara kara düşünüyor
Galatasaray'da Okan Buruk yolcu! İtalyan devi peşine takıldı
Eric Bailly'den Beşiktaş itirafı!
Gisdol: Matematik hocası değilim!
Gisdol: Matematik hocası değilim!
Son Haberler
Şempanzenin protez bacağı görünce yaşadığı şaşkınlık izleyenleri güldürdü Video
Şempanzenin protez bacağı görünce yaşadığı şaşkınlık izleyenleri güldürdü
Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu Spor
Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu
Ekrem İmamoğlu'nun 'Rabia' işareti yapan kişiye verdiği cevap viral oldu: 'Dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın"' Video
Ekrem İmamoğlu'nun 'Rabia' işareti yapan kişiye verdiği cevap viral oldu: 'Dolar da mazot da 40 lira oldu, haklısın"'
Yılbaşı partisi için Rusya'ya gittiler, orduya alındılar. Kabusa dönen tatil Dünya
Yılbaşı partisi için Rusya'ya gittiler, orduya alındılar. Kabusa dönen tatil
Scholz Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü Dünya
Scholz Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı Spor
Milli takımın aday kadrosu belli oldu. Riva'da hazırlıklar başladı