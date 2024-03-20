Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusu yapıldığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü’nün düzenlediği divan kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, ikinci başkan Metin Öztürk ve diğer yönetim kurulu üyeleri katılırken, Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un kayınvalidesinin cenaze töreni nedeniyle gecikmeli olarak yerini aldı.

Üyeler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un açıklamalarına tepki göstererek, Galatasaray yönetiminin duruşunu takdir etti.

Divan kurulu üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç’un “Beka problemi” ifadesini eleştirerek suç duyurusunda bulunduğunu ve yönetim kurulunun da harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Genel sekreter Eray Yazgan, Ali Koç hakkında suç duyurusu yapıldığını ve gerekli hukuki işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, kulübün aktif üye sayısının 11 bin 368 olduğunu bildirdi.

Eski yönetici Taner Aşkın’ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’a yönelik eleştirileri, Başkan Özbek tarafından uygunsuz bulunarak saygı çağrısında bulunuldu.

Divan kurulu adına Derkan, Timur’dan özür diledi. Ayrıca, divan kurulu üyesi Reşit Ömer Kükner, Ali Koç’a dava açacağını duyurdu.

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