Galatasaray'dan müthiş bombardıman ama düşük randıman. Sedat Kaya yazdı

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyeti yazdı.

Galatasaray'dan müthiş bombardıman ama düşük randıman. Sedat Kaya yazdı

Sedat Kaya- YENİÇAĞ

Galatasaray öyle başladı ki maça, aman aman.
İstekli, hırslı ve tempolu.
Her dakika coşkuluydu.
Her alanda bastı.
Her an gole yaklaştı.
Sürekli hucümdaydı.
Karşısında demir olsa erir,
çelikten duvar örsen yıkılır.
Sağdan, soldan, ortadan.
Tam bir bombardıman.
Öyle çöktüler ki Ankaragücü kalesine, o etten duvar ha yıkıldı, ha yıkılacaktı.
İlk 45 dakikada 5'i isabetli tam 18 şut.
2.5 dakikada bir füze.
Resmen şut sağanağı.
Ama bir Bahadır çıktı sahneye.
Ankaragücü kalecisi adeta tek başına karşı koydu Galatasaray'a.
Kaleci Bahadır olmasa ilk yarıda yıkılmıştı Ankaragücü.
Hem de açık farkla.
Bahadır izin vermedi.
Futbol öyle bir oyun ki, bir anlık hatanın bedeli ağır oluyor.
İkinci yarıda herkes Galatasaray'dan gol beklerken golü atan Ankaragücü oldu.
Yine Galatasaray'ın sezon başından bu yana düzeltemediği bir hatasında.
48. dakikada hucümdayken kaybedilen bir top, az adamla dağınık yakalanan bir savunma ve bu hatayı affetmeyen Cephas.
Ankaragücü ilk isabetli şutunda golü buluverdi.
Şok.
Galatasaraylı futbolcular şaşkın, tribünler sessiz.
Yıldız futbolcular takımlarını şoktan çıkarandır.
Öyle oldu.
Zaha 56.dakikada önce vucüt çalımı, ardından nefis şutuyla müthiş bir gol attı ve Galatasaray'ı şoktan çıkaran isim oldu.
İspanyollar boğayı arenada matadorun karşısına çıkarmadan önce karanlık ortamda tutma gibi farklı teknikler uygulayıp stres şokuna sokarlar.
Boğa arenaya çıkıp, seyircinin sesini duyup ve matadoru görünce şoktan çıkar, saldırıya geçer.
Galatasaray da Zaha'nın golünden sonra arenadaki boğa gibiydi.
Saldırdıkça saldırdı.
Şutladıkça, şutladı.
Rakibine nefes aldırmadı.
Dedik ya; bu baskının karşısında çelikten duvar örsen yıkılır.
Ankaragücü 69'da yıkıldı.
Sacha Boey'in şutunu Hayrullah çizgi üzerinden çıkarmaya çalıştı ama şut o kadar sertti ki, ayağına çarpan topu ancak kale içinden çıkarabildi.
Sonrası yine aynı.
Yine her yerde basan, her dakika gol arayan bir Galatasaray.
Bu müthiş futbolun, bitmek bilmeyen şut bombardımanının karşılığı çok farklı bir galibiyet getirmediyse bunun nedeni kaleci Bahadır'ın inanılmaz kurtarışlarıydı.
Gol sihirbazı İcardi bile onu geçemedi.
Dile kolay 13'ü isabetli tam 36 şut ve sadece 2 gol.
Bir kaleci daha ne yapsın.
Sonuçta Galatasaray bence bu sezonun en coşkulu, en istekli, en tempolu futbolunu oynadı.
Bakmayın skorun 2-1 olduğuna.
Bu futbol Manchester United maçı için büyük umuttur.
Umudun olduğu yerde kazanma şansı vardır.

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