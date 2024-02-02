Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Aurier'de flaş gelişme. Taraftarı üzecek haber

Galatasaray'da Serge Aurier ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
TRANSFER ASKIYA ALINDI
Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya sağladığı Aurier'in transferini askıya aldı.
Transfer ücretindeki çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle anlaşma şu an için tamamlanamadı.
Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Serge Aurier, Afrika Kupası için milli takımda yer alıyor.
PERFORMANSI
Nottingham Forest formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Aurier, 2 asist yapma becerisi gösterdi.
Kariyeri boyunca önemli takımların formasını terleten yıldız oyuncu, Paris Saint Germain, Tottenham ve Villarreal'de de oynadı.
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