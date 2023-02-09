10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Görüntüleri Burak Ersemiz paylaştı. İspanyol askeri gemi ambulans ve iş makinelerini Hatay’a çıkarıyor

Görüntüleri Burak Ersemiz paylaştı. İspanyol askeri gemi ambulans ve iş makinelerini Hatay’a çıkarıyor

İspanya’dan yardım malzemeleri taşıyan iki donanma gemisi ve askeri uçak Türkiye’ye doğru yola çıktığı açıklanmıştı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 23:24
Takip Et

Görüntüleri Burak Ersemiz paylaştı. İspanyol askeri gemi ambulans ve iş makinelerini Hatay’a çıkarıyor

Görüntüleri Burak Ersemiz paylaştı. İspanyol askeri gemi ambulans ve iş makinelerini Hatay’a çıkarıyor
+
Aa
-

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles “Juan Varlos” ve “Galicia” isimli gemilerin yüklü bir yardımla yola koyulduğunu söyledi.

Robles yaptığı açıklamada “Şu anda insanların kurtarılmasının elzem olduğu ve zaman kaybedilemeceği açıktır. Askeri uçak ve gemiler kurtarma operasyonu yürütmeye başlayacak” demişti.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

TV100 İstihbarat Şefi, Gazeteci Burak Ersemiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İspanya donanması amfibi çıkarma ile askeri ambulans ve iş makinelerini Hatay’a çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Paylaştığı videoda geminin alt kısmından ambulans ve iş makinelerinin yüklü olduğu deniz aracının görüldü.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Oğuzhan
9.02.2023 23:30
TSK nerede kaç gündür ,  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
2
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
3
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
4
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
5
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
6
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
7
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi.
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
﻿AFAD ön değerlendirme raporunu hazırladı
﻿AFAD ön değerlendirme raporunu hazırladı
﻿AFAD ön değerlendirme raporunu hazırladı
﻿VakıfBank'ın eski oyuncusu Egonu'dan ırkçılık açıklaması
﻿VakıfBank'ın eski oyuncusu Egonu'dan ırkçılık açıklaması
﻿VakıfBank'ın eski oyuncusu Egonu'dan ırkçılık açıklaması
﻿Potada Polonya'ya yenildik
﻿Potada Polonya'ya yenildik
﻿Potada Polonya'ya yenildik
﻿Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da uyuduğu minibüste zehirlenerek yaşamını yitirdi
﻿Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da uyuduğu minibüste zehirlenerek yaşamını yitirdi
﻿Depremzedelere yardım için gittiği Malatya’da uyuduğu minibüste zehirlenerek yaşamını yitirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.