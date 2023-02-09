Görüntüleri Burak Ersemiz paylaştı. İspanyol askeri gemi ambulans ve iş makinelerini Hatay’a çıkarıyor

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles “Juan Varlos” ve “Galicia” isimli gemilerin yüklü bir yardımla yola koyulduğunu söyledi.

Robles yaptığı açıklamada “Şu anda insanların kurtarılmasının elzem olduğu ve zaman kaybedilemeceği açıktır. Askeri uçak ve gemiler kurtarma operasyonu yürütmeye başlayacak” demişti.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

TV100 İstihbarat Şefi, Gazeteci Burak Ersemiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İspanya donanması amfibi çıkarma ile askeri ambulans ve iş makinelerini Hatay’a çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Paylaştığı videoda geminin alt kısmından ambulans ve iş makinelerinin yüklü olduğu deniz aracının görüldü.