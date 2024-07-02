Geçen sezon kaç dizi final yaptı?

2023-2024 televizyon sezonunun sona ermesinin ardından sektörle ilgili veriler de ortaya çıkmaya başladı. Peki, sezon boyunca kaç dizi final yaptı? En çok dizisi ekrana veda eden kanal hangisi oldu? Birlikte göz atalım.

Box Office Türkiye verilerine göre, geçtiğimiz dönem NOW TV ve atv’nin 8’er, Kanal D’nin 7, TRT 1’in 5, Star TV’nin 4, Show TV’nin 3 ve TV8’in 1 olmak üzere toplam 36 dizi ekran ömrünü tamamladı.

Adım Farah, Bambaşka Biri, Şahane Hayatım, Ruhun Duymaz, Kopuk, Korkma Ben Yanındayım, Gaddar, Kader Bağları (NOW TV), Aldatmak, Altın Kafes, Ben Bu Cihana Sığmazam, Ateş Kuşları, Safir, Yıldızlar Bana Uzak, Kardeşlerim, Yaban Çiçekleri (atv), Üç Kız Kardeş, Ya Çok Seversen, Dilek Taşı, Dönence, Yargı, Bir Derdim Var, Senden Önce (Kanal D), Bir Sevdadır, Benim Güzel Ailem, Hayatımın Neşesi, Kendi Düşen Ağlamaz, Kül Masalı (TRT 1), Çöp Adam, Ömer, Sakla Beni, Yan Oda (Star TV), Aile, Kara (Arak), Ne Gemiler Yaktım (Show TV) ve Aşka Düşman (TV8) final yaptı.

Gökçe, ‘Öptüm Bi Kere’yle döndü

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‘Tuttu Fırlattı’, ‘Her Şey Bitmedi Bitemez’ ve ‘Ne Yapardım’ gibi hit şarkılarla yakından tanıdığımız Gökçe, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu.

Gökçe, yeni şarkısı ‘Öptüm Bi Kere’yi Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği Gökçe’ye, düzenlemesi Genco Arı’ya ait şarkı, bozulmakta olan, yıpranmış, uzamış toksik bir ilişkiyi anlatıyor. Şarkıya İstanbul manzarası eşliğinde hoş bir de klip çekilmiş.

‘Öptüm Bi Kere’yi ben beğendim. Enerjisi bol, tam bir yaz şarkısı. Dinleyeni bol olsun.

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Zalika’nın hikâyesi yürek burktu

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O, sosyal medyanın iyilik meleği. 1,5 milyondan fazla takipçisiyle el ele vererek ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini uzatıyor. Sosyal sorumluluk denince akla gelen isimlerden. Twitter fenomeni Mehmet Berk Ergin’den bahsediyorum.

Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük bir takipçisi var. Geçtiğimiz günlerde Afrika’ya gitmişti. Paylaştığı bir hikâye dikkatimi çekti. Daha önce de o bölgeye gittiği için Ergin’i hatırlayan Zalika adında küçük bir kız koşarak yanına gelip çok içten sarılmış ve bu anlar sosyal medyada çok büyük ilgi görmüştü. Ergin, Ugandalı bir vatandaş sayesinde ona tesadüfen ulaşmış ve Zalika’nın acı hikâyesini bu şekilde öğrenmiş. Zalika, babasını motor kazasında kaybetmiş, annesi hasta ve maddi imkânsızlıklardan dolayı ilaçlarını alamadığı için vefat etmiş. Ergin, Ugandalı böyle bir ailenin kızı olan Zalika’ya sahip çıktı. Zalika’nın artık ağabeyi olmuş, onu manevi kızı kabul etmiş. Zalika’nın bir de ikiz kardeşi varmış. Birlikte yetimhanede kalıyorlarmış. Ergin, oradaki yetkililerle sürekli irtibat halindeymiş. İlerleyen zamanlarda Türkiye’ye de getirmek istiyor.

Mehmet Berk Ergin, zor şartlardaki yetimhanenin çok daha iyi hizmet verebilmesi için önümüzdeki günlerde çalışma başlatacak. Başarılar diliyorum. Şimdiden hayırlısı olsun.