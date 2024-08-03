Gelin Evi, ‘Ezgi Sertel’e emanet

FOTOLAR: EZGİ SERTEL-İREM DERİCİ-ÜÇÜ BİR ARADA ORTAKTA

++++

++++++++++++

FOTO: EZGİ SERTEL

++++++++++++++

Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen ve gerçek gelinlerin yarıştığı fenomen program ‘Gelin Evi’ (Show TV), yeni sezonda yeni sunucusuyla ekrana gelecek.

Aslı Hünel’in ayrılığının ardından Ezgi Sertel, programın yeni sezon sunucusu oldu. Ezgi Sertel, hem bilgisi hem de tecrübesiyle yakında izleyici karşısına çıkacak ‘Gelin Evi’ne renk katacak. 8. sezonuyla ekrana gelecek programda birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelin kıyasıya yarışacak.

Ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisine 100 bin TL ödül verilecek. Ayrıca, her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan eğlenceli ilişki testini geçen gelinlere altın, ev hanımlıklarını yarıştırdıkları haftanın ödüllü oyununu kazananlara ise birbirinden güzel ev hediyeleri verilecek.

100 milyonluk 7 şarkı

Kendine has yorumlarıyla başarılı çalışmaları müzikseverlerin beğenisine sunan İrem Derici, yeni bir rekora daha imza attı. YouTube Music Charts verilerine göre, YouTube’da klipleri 100 milyon izlenme sayısını en çok geçen ‘Türk kadın pop yıldızı’ İrem Derici oldu.

İrem Derici’nin son olarak ‘Tektaş’ şarkısının bu rakama ulaşmasıyla toplamda 7 şarkısı 100 milyonu geçerek rakiplerine fark attı.

İrem Derici’nin ‘Kalbimin Tek Sahibine’, ‘Evlenmene Bak’, ‘Rastgele’, ‘Kıymetlim’, ‘Dur Yavaş’, ‘Papatya’ ve ‘Tektaş’ şarkıları 100 milyon izlenme sayısını geçen parçaları oldu.

‘Üçü Bir Arada’ tiyatro keyfi

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, seyircilerini yıldızların altında, huzurlu bahçe ortamında tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturmaya devam ediyor.

Cem Davran’ın pandemi döneminde Davran Tiyatrosu’nu kurarak yeniden yorumladığı ‘Üçü Bir Arada’ tiyatro oyunu, 7 Ağustos’ta Bahçe Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşacak. Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı, Engin Alkan’ın yönettiği komedi oyununda Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın aynı sahneyi paylaşıyor.

Oyun; üç adamın aşk, talih, kavga, ayrılık, aile ve arkadaşlık parantezinde kendileriyle ve geçmişleriyle yüzleşmesini; erkeklerin aşkla, kaderle ve erkeklikle imtihanının karanlık ve komik hikâyesini anlatıyor.