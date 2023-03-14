14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gökhan Zan: AFAD'ı 3. gün gördük. Hakkımı helal etmiyorum

Gökhan Zan: AFAD'ı 3. gün gördük. Hakkımı helal etmiyorum

Kahramanmaraş merkezde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından memleketi Hatay’da milyonların sesini duyuran eski futbolcu Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan açıklamalarda bulundu. Gökhan Zan, " AFAD'ı 3. gün gördük. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:26
Takip Et

Gökhan Zan: AFAD'ı 3. gün gördük. Hakkımı helal etmiyorum

Gökhan Zan: AFAD'ı 3. gün gördük. Hakkımı helal etmiyorum
+
Aa
-

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı’nın eski futbolcusu Gökhan Zan, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası memleketi Hatay’a verdiği destekle kamuoyunun takdirini toplamıştı. Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Zan çifti, en başından beri Hatay’da yaşanan problemleri anlattı.

“BİZİM HIZLICA DERS ALMAMIZ LAZIM”

“Bu yaşadıklarımızdan ders alsak, halkımız, devletimiz bir sonraki depreme hazırlık için ne yapsın?” sorusuna Gökhan Zan şu yanıtı verdi:

“Deprem bölgesini bilim insanları anlatıyorlar. Biz sadece yaşayanlar olarak anlatabiliriz. Bu işi yıllardır profesörler anlatıyorlar. İstanbul gibi itfaiye aracının zor girdiği ara sokakların olduğu ve mimarisi eski olan yerleri düşünebiliyor musunuz? Hiçbir kurtarma aracı giremez. Bu sıkıntıları önlemek için devletin gücü, bu gücün çok doğru kullanılması önemli. Yarın insanları bir yere taşırsınız, onların yerlerini sağlamlaştırırsınız ya da az hasarlı olan yerleri depreme dayanıklı hale getirmek için fiberkarbon dediğimiz kuvvetlendirmeleri kurabilirsiniz. Bizim hızlıca ders almamız lazım. İstanbul’un bunun altından kalkması mümkün olmaz.”

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Zan, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Çağatay ve Ali Bey beni aradılar, ‘Neye ihtiyacınız varsa, buradayız’ dediler. Yarım saate gelecek kepçeyi, o soğukta saatlerce bekledik. Defnedemiyoruz. Enkazda bekledik, tekrar getirdik kendi imkanlarımızla yaptık. Böyle bir insan size yalan konuşuyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bana yalan söyledi. Ne istediysek gelmedi. Vinç yolda dedi, gelmedi” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Taner Sağır istifa etti
3
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Taner Sağır istifa etti
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
5
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
6
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
7
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Depremzede çocuklar Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti
﻿Depremzede çocuklar Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti
﻿Depremzede çocuklar Beşiktaş antrenmanını ziyaret etti
﻿Şenol Güneş: Bizden ne istiyorsunuz
﻿Şenol Güneş: Bizden ne istiyorsunuz
﻿Şenol Güneş: Bizden ne istiyorsunuz
﻿TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
﻿TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
﻿TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.