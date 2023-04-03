Google’da İngilizce doğum tarihinizin yanına o kelimeyi yazınca kişiliğiniz hakkında bilgi ortaya çıkıyor

Editör: Ayşe Memiş

Google Türkiye ilginç ve dikkat çeken bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşılan bilgilere göre, Google’a doğum tarihinizi İngilizce yazdıktan yanında “Personality” kelimesini yazınca kişiliğiniz hakkında bilgiler ortaya çıkıyor.

Google’a İngilizce doğum tarihinizi yazın:

01 01 January

03 october gibi.

Ardından hemen yanında “Personality” kelimesini yazarak aratın.

Çıkan sonuç sizin kişiliğiniz hakkında bilgileri sunuyor.

Google Türkiye’den yapılan paylaşım şu şekilde:

Örnek:

TÜRKÇESİ:

Doğum gününüz 1 Ocak ise, Oğlak burcusunuz. Ana dünya burcu olan Oğlaklar, herkesin bildiği gibi çalışkan, bağımsız ve yetenekli kendi kendine başlayanlardır. Oğlaklar 22 Aralık-19 Ocak arasında herhangi bir zamanda doğarlar.

BURCUNUZ HAKKINDA DA BİLGİ VERİYOR

İngilizce doğum tarihi ve İngilizce burç yazarsanız burcunuz hakkında bilgiler çıkıyor.

Google’a 01 January Horocope yaz. Ardından çıkan sonuç burcunuz hakkında size bilgi veriydor.

TÜRKÇESİ:

Numerolojiyi göz önünde bulundurarak, 1 Ocak burcu şüphesiz güçlü bir kişiliğe sahiptir. Doğum gününüz 1 Ocak ise, Oğlak burcusunuz. Ana toprak burcu olan Oğlaklar, herkesin bildiği gibi çalışkan, bağımsız ve kendi kendine başlangıç yapabilen kişilerdir.