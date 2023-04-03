3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji & Otomotiv
  • >
  • Google’da İngilizce doğum tarihinizin yanına o kelimeyi yazınca kişiliğiniz hakkında bilgi ortaya çıkıyor

Google’da İngilizce doğum tarihinizin yanına o kelimeyi yazınca kişiliğiniz hakkında bilgi ortaya çıkıyor

Google’da doğum tarihi İngilizce yazıp yanına bu kelimeyi yazınca Google kişiliğiniz hakkında bazı bilgiler sunuyor.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:25
Takip Et

Google’da İngilizce doğum tarihinizin yanına bu kelimeyi yazın

Google’da İngilizce doğum tarihinizin yanına o kelimeyi yazınca kişiliğiniz hakkında bilgi ortaya çıkıyor
+
Aa
-

Editör: Ayşe Memiş

Google Türkiye ilginç ve dikkat çeken bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşılan bilgilere göre, Google’a doğum tarihinizi İngilizce yazdıktan yanında “Personality” kelimesini yazınca kişiliğiniz hakkında bilgiler ortaya çıkıyor.

Google’a İngilizce doğum tarihinizi yazın:

01 01 January

03 october gibi.

Ardından hemen yanında “Personality” kelimesini yazarak aratın.

Çıkan sonuç sizin kişiliğiniz hakkında bilgileri sunuyor.

Google Türkiye’den yapılan paylaşım şu şekilde:

Örnek:

TÜRKÇESİ:

Doğum gününüz 1 Ocak ise, Oğlak burcusunuz. Ana dünya burcu olan Oğlaklar, herkesin bildiği gibi çalışkan, bağımsız ve yetenekli kendi kendine başlayanlardır. Oğlaklar 22 Aralık-19 Ocak arasında herhangi bir zamanda doğarlar.

 

BURCUNUZ HAKKINDA DA BİLGİ VERİYOR

İngilizce doğum tarihi ve İngilizce burç yazarsanız burcunuz hakkında bilgiler çıkıyor.

Google’a 01 January Horocope yaz. Ardından çıkan sonuç burcunuz hakkında size bilgi veriydor.

TÜRKÇESİ:

Numerolojiyi göz önünde bulundurarak, 1 Ocak burcu şüphesiz güçlü bir kişiliğe sahiptir. Doğum gününüz 1 Ocak ise, Oğlak burcusunuz. Ana toprak burcu olan Oğlaklar, herkesin bildiği gibi çalışkan, bağımsız ve kendi kendine başlangıç yapabilen kişilerdir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
5
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
6
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
7
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.