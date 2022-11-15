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Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor

Gün içerisinde şekerleme yaparak içmenin dikkat çeken faydaları ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:39
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Gün içerisinde şekerleme yapmanın faydaları. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor

Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
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Stres ortamında fazlaca bulunan kişiler günde bir saat yapacağı şekerleme ile bedenen ve zihnen rahatlama sağladığı bildirildi.

Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonuçlarına göre bilim insanları gün içinde yapılan bir saatlik şekerlemenin gece uykusu kadar faydalı olabileceğini ortaya çıkardığı bildirildi. Ancak burada tek koşul bir saatlik uykunun "kaliteli" olması gerektiği vurgulandı. Gün içinde kısa süre uyumak, genel uyku düzenini sağlamada yardımcı olabileceği bildirildi. Uzmanlar, gün içinde kısa süre uyumanın genel anlamda sağlık ve üretkenliği artırdığını, genel uyku düzeni bozukluklarının giderilmesinde de önemli rol oynadığını dile getirdi. Buna ek olarak hiçbir uykunun gece uykusunun yerini tutmayacağını da hatırlatmadan geçilmedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI ŞAŞIRTTI!

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmada bilim insanları, iki uyku grubu belirleyerek bu gruplardaki insanların uyku saatleriyle öğrenme süreçlerini ve hafızalarını karşılaştırdılar.

Birinci gruba gün içinde hiç uyumamaları söylendiğinde o grubun performanslarının beklenildiği gibi akşamüstü ve akşam saatlerinde düştüğü gözlendi. Diğer tarafta ikinci grubun gün içinde 60-90 dakika arası uyumasına izin verildi. Araştırmacılar şekerleme yapan gruptaki kişilerin beyin dalgalarını ölçerek uyku kalitelerini ortaya çıkardı.
Neticede şekerleme yapan ve yüksek kaliteli uyku uyuyan kişilerin diğer testlerde iki gece üst üste bütün gece uyuyanlarla aynı performansı sergiledikleri görüldü. Araştırmacılar "Davranış perspektifinden bakıldığında iyi bir şekerleme gece uykusu kadar yararlıdır" dedi.

Arada bir yapılan şekerlemenin faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, 45 dakikayı geçen şekerlemelerinse bedenin biyolojik saatini bozarak gece uyumayı zorlaştırabileceği konusunda uyardı.

ŞEKERLEME YAPMANIN VÜCUT ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

- Kilo vermemizi sağlar

- Kalp krizi, diyabet ve beyin felci riskini azaltır

- Vücut direncimizi ve dayanıklılığımızı artırır

- Stresi ve kaygılarınızı azaltır

-Zihnini yeniliyor

- İşe odaklanmamızı sağlar ve verimliliğimiz artar

- Daha doğru ve net kararlar vermemizi sağlar

- Algılamamızı ve hafızamızı güçlendirir

- Şekerleme genç görünmemizi sağlar, gerçek bir güzellik uykusudur

- Cinsel yaşantımızı düzenler

NASA'da askeri pilot ve astronotlar üzerinde yapılan bir araştırmada, 40 dakikalık bir şekerlemenin performansı yüzde 34, zihin berraklığınınsa yüzde 100 oranında artırdığı tespit edildi.

Gün içinde şekerleme yapmak, uyandıktan sonraki zaman aralığında dikkatinizi verme konusunda size yardımcı olacağı gibi rahatlamanızı da sağlayabilir.

KALP RAHATSIZLIĞI RİSKİNİ AZALTIR

2019'da Heart'ta yayımlanan bir araştırmaya göre haftada bir ya da iki kez şekerleme yapmak kalp krizi ya da inme riskini azaltabilir.

Çalışmada 35 ila 75 yaş aralığında 3 bin 400'den fazla kişinin, 5 yıl boyunca şekerleme sıklıklarıyla bunun kalp rahatsızlıkları üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmada haftada bir ya da iki kez, 5 dakika ila bir saat arası şekerleme yapanların, hiç yapmayanlara kıyasla kalp yetmezliği, inme ya da kalp krizi yaşama riskinin yüzde 48 azaldığı gözlemlendi.

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