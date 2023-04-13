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Şahan Gökbakar partilerin aday listelerinden rahatsız. ''Öyle isimler var ki eli gitmiyor insanın''

Son dönemde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile girdiği polemikle gündeme gelen Şahan Gökbakar, milletvekili aday listelerinde yer alan isimlerden rahatsız oldu. ünlü komedyen bu konuda da sessiz kalmadı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:02
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Şahan Gökbakar partilerin milletvekili aday listelerinden rahatsız.

Şahan Gökbakar partilerin aday listelerinden rahatsız. ''Öyle isimler var ki eli gitmiyor insanın''
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Editör: Osmancan EROK

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Partilerin listelerinde yer alan isimler günlerdir gündemde. İdris Naim Şahin, Sadullah Ergin gibi isimler CHP listelerinde olunca isimleri de yeniden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Son dönemde Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile girdiği polemikle gündeme gelen Şahan Gökbakar da listeler konusunda sessiz kalmadı. Şahan Gökbakar isim vermeden şunları söyledi.

"Partilerin listeleri felaket...Öyle isimler var ki, insan 'biz neden bu isimleri hâlâ milletvekili seciyoruz yahu?' diye sormadan edemiyor. Eli gitmiyor insanın. Değişim şart. O yüzden yutkunuyor herkes ama olmuyor. Bu ülkenin düzelmesi için çoook uzun bir yol var maalesef."

 

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