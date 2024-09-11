Haftanın öne çıkanları

Haftanın dizisi: Geçtiğimiz hafta 2024-2025 televizyon sezonunun açılışını yapan atv’nin ilk bölümüyle ekrana gelen NGM imzalı dizisi ‘Bir Gece Masalı’, bana göre haftanın dizisi olarak kayıtlara geçti.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı dizi, hem etkileyici hikâyesiyle tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) 4 üzerinde reyting aldı hem de sosyal medyada saatlerce Trend Topic (TT) oldu. Kuşkusuz, haftanın en çok konuşulan dizisiydi.

Haftanın oyunu: BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in 2 yıldır kapalı gişe oynadığı ‘Neyzen’, yeni sezonuna giriyor. Usta oyuncuyu yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren oyunun 3. sezon biletleri satışa çıktı.

‘Neyzen’, Eylül ayında İstanbul’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro (14 Eylül Cumartesi) ve Zorlu PSM’de (19 Eylül Perşembe) yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Uğur Yücel’in oyunculuğu ile sahnede herkesi büyülediği oyun, Neyzen Tevfik’in hayat hikâyesini; anekdotlar, hicivler ve şiirlerle anlatıyor.

Haftanın şarkısı: Kıbrıslı Türk Halk Müziği Ozanı Turgay Salim ve Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden Musa Eroğlu, ‘Şehrim Türkülenmeli’ adlı türkü projesinde buluştu. Bestesi Turgay Salim’e, sözleri Bülent Fevzioğlu’na ait eserin düzenlemesini Coşkun Karademir yapmış.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Buray’ın da babası olan Turgay Salim ve Musa Eroğlu’nun bir araya gelerek seslendirdiği ‘Şehrim Türkülenmeli’; ayrılığın getirdiği yabancılığı, sevdiğine duyulan özlemi ve uzakların yakın edilebileceğini anlatıyor.

Haftanın kitabı: Aile ve İlişki Danışmanı-Sosyolog Dila Selengil’in yeni kitabı ‘Beynimdeki Gizli Düşman: Stres’, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline gelen stresi nasıl yönetebileceğinizi bilimsel temellere dayanan etkili yöntemlerle anlatan kitap, stresin ne olduğunu, neden oluştuğunu ve yaşamımızdaki etkilerini ayrıntılı bir şekilde ele alırken okura, stresle başa çıkma yollarını öğreterek zihinsel ve duygusal dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Stresin kökeni ve belirtileri, stresle baş etme stratejileri, stres ve kişilik özellikleri, mükemmeliyetçilik ve erteleme alışkanlığının stresi artıran etkisi, cinsellik ve stres arasındaki ilişki, stresin psikolojik ve fiziksel sağlığa etkileri, kitabın başlıca konuları arasında yer alıyor.