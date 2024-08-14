Haftanın öne çıkanları 14-08-2024

Haftanın olayı: Ajda Pekkan’ın konserindeki protokol krizi, şüphesiz bu haftanın en çok konuşulan konularından birisiydi.

Harbiye’de hayranlarıyla buluşan Süperstar, aralarında kardeşi Semiramis Pekkan’ın da olduğu protokolde oturan kişilerin konser bitmeden erkenden alandan ayrılmasına çok sinirlendi, ‘Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem, siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız, göstermelik gelmeyin.’ diye tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

Ajda Pekkan, haklı mı? Sonuna kadar haklı. Konser eğlence yeridir. Eğlenmesini bilmiyorsan ya da eğlenmeyeceksen gitmeyeceksin. İnsanları germenin lüzumu yok.

Haftanın oyunu: Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa yeni bir bakış açısı getiren ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’de Serhat Teoman ve Buğra Gülsoy’a Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem eşlik ediyor.

Sanatın birçok alanında yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için kurulan Art 12 imzalı oyun, biri kentli, eğitimli bir senarist; diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikâyesini anlatıyor.

Dün akşam Bursa’da sahnelenen oyun, 24 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı saat 21:00’de Ankara Oran Açık Hava Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Haftanın şarkısı: Derya Bedavacı, yeni şarkısı ‘Boyu Boyuma’yı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği Derya Bedavacı imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış.

‘Boyu Boyuma’ya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde konser görüntülerinden oluşan özel bir klip hazırlanmış. Enerjik bir şarkı. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Haftanın kitabı: Destek Medya Grubu’nun yeni markası NOX Yayınları, ‘Flört’ ile yayın hayatına başladı. Romantik komediden gerilime, korkudan fantastikten polisiyeye uzanan geniş bir yelpazede okurlarıyla buluşacak olan NOX, en sevilen türlerin kalıplarını kırmanın yanı sıra hem en popüler romanlara hem de gözden kaçmış serilere programında yer verecek.

NOX Yayınları ve Adriana Locke’un Carmichael Ailesi serisinin ilk kitabı olan ‘Flört’, raflardaki yerini aldı. Kitap, iki farklı karakterin bakış açısından sevilmenin ve sevdiği insanların desteğini almanın insanı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor.