Hakem ve Hâkim…

Her konuda olduğu gibi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün müthiş bir öngörü ile söylediği şu söz da tam günümüze göre;

-“Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim…”

Kulüp başkanından malzemecisine kadar görev yapan herkes sporun ayrılmaz parçasıdır.

Eğer tutuklanan AKP’li kulüp başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler’e haince, kalleşçe tribünden inip koşarak yumruk atıp yaralıyor, yanındakiler de yere düşen hakemi tekmeliyorsa Türk sporunun içinde bulunduğu durumu da değerlendirmemiz gerekli.

Türk sporu da Tek Adam Rejimi tarafından yönetilmektedir. Federasyonlar özerk olmaları gerekirken saray tarafından seçilen başkan ve yönetim kurulları tarafından yönetilmektedir. Bazı spor kulüplerinin başkanları dahi saray tarafından atanmaktadır. Hakemlik ile hâkimlik birbirine çok benzerdir. Hâkimlik hakemlikten daha kolaydır. Hâkim dosyayı saatlerce, günlerce, aylarca inceleyip karar verir. Varsa eksik ya da hatalı kararı temyiz yoluyla düzeltilir. Hakem ise saniyeler içinde karar vermek zorundadır. Hakemler için VAR adlı sistemin getirilmesiyle hakemlerin en önemli kararlarının denetlenip varsa hata düzeltilmesi imkânı sağlandı.

Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimine gelince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Büyükekşi’yi 2022’de aday gösterdi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Ümraniyespor ve Kasımpaşa kulüpleri Büyükekşi'nin adaylığına karşı çıktı.

Ancak Büyükekşi 2022 ve 2023’te iki kez başkan seçildi.

Hatırlarsanız Fenerbahçe ve Galatasaray’ın karşılaşacakları süper kupanın Suudi Arabistan’da oynanması kararına çok sert tepki gösterdim.

Her iki kulübün yüksek divan kurulu, maçın Türkiye’de oynanması kararı aldılar ama saray ve Büyükekşi hâlâ bu karar için açıklama yapmadılar.

Bu bile sporun siyasete alet edilmesinin en çarpıcı örneğidir.

Galatasaray yönetici Sedat Doğan, Büyükekşi'nin kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili disiplin kuruluna dilekçe verdi.

Önce şunu vurgulamam gerekli.

Hakemlerle ilgili bir yasa mutlaka çıkarılmalı, özlük hakları da başta olmak üzere her türlü hakları hükme bağlanmalıdır.

Ayrıca şu fotoğrafı da hatırlatmam gerekir;



Meclis Genel Kurulunda eski futbolcu, AKP Milletvekili Alpay Özalan’ın yumruklu saldırıları da vardır.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında başkan Faruk Koca’nın, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmesinin ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu yumruğun bedelini ödeyecekler” dedi.

Alpay hesap verdi mi ki Faruk Koca hesap versin…

Soruyorum:

Sahaya girilmesini engelleyen TFF görevlileri ile polisler, Faruk Koca’nın sahaya girmesine neden izin verdiler?

Olayları kınayan İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı bu sorumlular hakkında nasıl bir işlem yaptılar?

Ayrıca hastane kapısında, “Eline sağlık Başkan” diye sloganlar atan taraftarlar için, “suç ve suçluyu övme” yasal hükmü çerçevesinde hukuki bir işlem başlatıldı mı?

Dernekler statüsünde olan Ankaragücü başkanlığına neden bir kayyum atanmadı?