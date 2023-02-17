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OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları bağış ve yardımlarda "kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf tutuldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 02:20
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Resmi Gazete’de yayımlandı: OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti

OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi.

Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.

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