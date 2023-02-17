OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet getirildi.
Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar, AFAD'a yapacakları yardım ve bağışta "banka kaynaklarının binde dördünü aşmama" şartından muaf olacak.
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