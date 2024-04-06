Hazal Burun dünya rekoru kırdı

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 03-07 Ocak tarihlerinde düzenlenen 2024 Salon Federasyon Kupası'nda makaralı yay 21 yaş altı kategorisinde yarışan Hazal Burun, sıralama turunda 598 puanlık skoruyla makaralı yay 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde Türkiye, Avrupa ve dünya rekorunu kırdı.

Federasyon, Hazal Burun'un rekorunu Dünya Okçuluk Federasyonu'na bildirdi.

Dünya Okçuluk Federasyonu da Hazal Burun’un puanını onaylayarak rekoru olarak kabul etti.

Hazal Burun'a rekor tasdik belgelerini federasyon başkanı Abdullah Topaloğlu ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

