Hazal Burun dünya rekoru kırdı

Kaynak: AA
Hazal Burun dünya rekoru kırdı
Hazal Burun'un dünya rekoru kabul edildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 03-07 Ocak tarihlerinde düzenlenen 2024 Salon Federasyon Kupası'nda makaralı yay 21 yaş altı kategorisinde yarışan Hazal Burun, sıralama turunda 598 puanlık skoruyla makaralı yay 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde Türkiye, Avrupa ve dünya rekorunu kırdı.

Federasyon, Hazal Burun'un rekorunu Dünya Okçuluk Federasyonu'na bildirdi.

Dünya Okçuluk Federasyonu da Hazal Burun’un puanını onaylayarak rekoru olarak kabul etti.

Hazal Burun'a rekor tasdik belgelerini federasyon başkanı Abdullah Topaloğlu ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

İlgili Haberler
Lille Marsilya'yı devirdi. Yükselişe geçti
Lille Marsilya'yı devirdi. Yükselişe geçti
Son Haberler
Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı Yerel Haberler
Düzce'de 5 katlı apartmanda yangın çıktı
Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi Ekonomi
Tatilciler gözünüz aydın. Benzin ve motorine gizli zam geldi. Üzgünüm Leyla işte yeni fiyat listesi
Kandaki şekeri düşüren otun göz dolduran faydaları ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kandaki şekeri düşüren otun göz dolduran faydaları ortaya çıktı
Lille Marsilya'yı devirdi. Yükselişe geçti Spor
Lille Marsilya'yı devirdi. Yükselişe geçti
Murat İde’den Meral Akşener’e zehir zemberek sözler! 5 yıl boyunca sağ koluydu… Gündem
Murat İde’den Meral Akşener’e zehir zemberek sözler! 5 yıl boyunca sağ koluydu…
Kilo vermenize yardımcı oluyor. İshali tedavi ediyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Kilo vermenize yardımcı oluyor. İshali tedavi ediyor. İşte o ot
Kanseri tedavi eden ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kanseri tedavi eden ot ortaya çıktı