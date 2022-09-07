﻿HDP ile koalisyon yapan 2 bakanlık veren: Erdoğan

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bireysel görüşünü 15 ay önce açıklamıştı:

-"HDP'li bakan olabilir…"

Geçenlerde TV 100 kanalında bu soru gelince dedi ki;

-"Bende geri vites yok, sözümün arkasındayım…"

AKP'li ve MHP'li siyasetçiler ve medya yorumcularına gün doğdu ki esip gürlüyorlar…

İYİ Partili isimlerden tepkiler de peş peşe geldi.

Ancak hiç kimse şunu aklına getirmiyor:

-63. hükümette HDP'ye 2 bakanlığı AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu iktidarı verdi ya…

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP+HDP ittifak hükümetini onayladı ya…

-7 Haziran 2015-25 Kasım 2015 döneminde 63. Hükümette HDP'li Müslüm Doğan Kalkınma Bakanı, HDP'li Ali Haydar Konca Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptı ya…

Türkiye Cumhuriyeti devletinde HDP ile koalisyon hükümeti kuran "Tayyip'in Partisi" AKP'dir…

Şimdi ne MHP'liler ne AKP'liler bana kalkıp da şunu söylemesinler;

-Ahmet Davutoğlu yaptı…

Bunu söylerseniz ben de size sorarım;

-Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini yok mu sayıyorsunuz?

-7 Haziran seçiminden sonra CHP ile koalisyon kurulmasını Erdoğan engellemedi mi?

-Seçimlerin yenilenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlamadı mı?

AKP ve HDP koalisyonunun siyasi mimarı da Erdoğan'dır. Nokta…

O gün Başbakan Davutoğlu bazı siyasilere bakanlık teklifini yazılı olarak şu metni göndererek yaptı:

-"25.08 2015 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçici Bakanlar Kurulu'nu kurmak üzere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım. Geçici Bakanlar Kurulu üyeliği için şahsınıza, bakanlık teklif ediyorum.

-Anayasa'nın amir hükmü gereğince, teklif edilen Bakanlık görevini kabul etmemeniz halinde, yerinize bağımsızlardan atama yapılacağından geçici Bakanlar Kurulu'nun kurulması için öngörülen anayasal süre dikkate alınarak bakanlık görevine ilişkin teklife, 27/08/2015 tarihi saat 18.00'e kadar yazılı yanıt vermeniz hususunda gereğini rica ederim."

Davutoğlu 7 Haziran seçim sonuçlarına göre partilere bakanlık kontenjanını şöyle hesapladı:

-Yasaya göre bağımsız 3 bakan,

-AK Parti: 11

-CHP: 5

-MHP: 3

-HDP 3

Davutoğlu'nun imzasıyla şu isimlere bakanlık daveti yapıldı.

CHP;

-İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak,

-Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan,

-İstanbul Milletvekili İlhan Kesici,

-Antalya Milletvekili Deniz Baykal,

-Ankara Milletvekili Tekin Bingöl…

MHP;

-İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu,

-Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş,

-İstanbul Milletvekili Meral Akşener…

HDP;

-İstanbul Milletvekili Levent Tüzel,

-İzmir Milletvekili Müslüm Doğan,

-Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca…

CHP ve MHP bakanlıkları reddedeceklerini açıkladılar… Ancak MHP'li Tuğrul Türkeş bakanlığı kabul etti, Tanrıkulu ve Akşener reddetti…

HDP kabul edeceğini duyurdu. Ancak HDP'li Levent Tüzel kabul etmedi.

AKP'li 11 isim ise kabul etti ve 63. Hükümet Türk siyasi hayatında ilk kez;

-Meclis'te güven oylaması yapılmadan 1 Kasım seçim sonucunda oluşacak 64. Hükümetin güven oyu almasına kadar devam etti.

Şimdi gelelim işin siyasi boyutuna.

AKP, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu bu hükümetle 1 Kasım seçimine girerek HDP'nin desteği ve HDP'li seçmenlerin oylarıyla şu sonucu aldı…

-Yüzde 49,90...

İşte AKP ve HDP koalisyonunun sonucu budur…

1 Haziran 2015 seçiminde tek başına iktidar olma şansını kaybeden AKP;

-HDP desteği ile yeniden tek başına iktidar oldu…

Bu AKP'liler ve yandaş medya yorumcuları bugün kalkıp diyorlar ki;

-"6'lı masanın altında HDP var…"

Hadi ordan…

Önce dönüp de AKP'nin siciline bakın, milleti kandırmayın…

O gün HDP ile hükümet kurunca

-AKP, PKK'lı mı oldu?...

Gürsel Tekin'i arayıp, eleştirileri hatırlatıp sordum;

-AKP'lilerin ekmeğine neden yağ sürdün?

Tekin özetle dedi ki;

-"Bir yıl önce Meclis'te Meclis Başkan Vekili ve Meclis İdare Amiri seçiminde HDP adayına tüm partiler de beni eleştiren vekiller de oy verdi.

Ben 6'lı birlikteliğin de CHP'nin de sözcüsü değilim ki…

Ben vatandaşın 25 milyon icra dosyasını, kirasını ödeyemeyen 3,2 milyon vatandaşı, köyüne dönmek için sosyal yardım isteyen 3800 vatandaşın derdini gündeme getiriyorum ama kimse umursamıyor da sadece beni bağlayacak bu görüşüm neden tepki çekiyor.

Ben sokak çocuğuyum… Sokaklarda milletin derdi ile dertleniyorum.

8 milyon mültecinin haritasını ilk kez yayınladım kimseden tık çıkmadı."

Değerli okurlarım,

6'lı birlikteliği oluşturan partilerin yöneticilerine ve milletvekillerine sesleniyorum:

-AKP iktidarının neden olduğu enflasyon Türk Milletini perişan etti,

-Zam yağmurları durdurulamıyor,

-Yoksulluk zirve yaptı,

-Yolsuzluk haberleri tüm AKP'yi sardı,

-Yasaklar cumhuriyet tarihinde görülmemiş hale geldi,

-AKP+MHP ittifak iktidarı büyük bir hızla çöküyor,

-Yargı bağımsızlığı yok edildi,

-Tek Adam Rejimi devletin temelini sarsıyor,

-Demokrasi askıya alındı,

-Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti tehlikede…

Bütün bunlardan daha elim ve vahim olmak üzere;

-Cemaat ve tarikatlar devlet kurumlarında yuvalandılar,

-Yasa dışı kurslar, öğrenci evleri ve yurtları ile, laiklik karşıtı Atatürk düşmanı gençler yetiştiriyorlar…

O halde sizlere ne oluyor?

Kendinize gelin, 6'lı birlikteliği oluşturan 6 siyasi parti liderinin, "Büyük Tarihî Uzlaşma" kararlılığına leke düşürecek açıklamaları asla yapmayın…

Unutmayın;

-13. Cumhurbaşkanı adayını 6 lider belirleyecek, Türk milleti seçecek…