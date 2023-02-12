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  • Yeni doğan bebekleri deprem anında böyle korudular. Hemşireler kendi canlarını hiçe saydı

Yeni doğan bebekleri deprem anında böyle korudular. Hemşireler kendi canlarını hiçe saydı

Gaziantep'te bir hastanede görev yapan hemşireler deprem anında prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koştu. Hemşireler, hayatlarını hiçe sayarak elleriyle bebek bulunan kuvözleri tuttu. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 09:00
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Hemşireler yeni doğan bebekleri deprem anında böyle korudular

Yeni doğan bebekleri deprem anında böyle korudular. Hemşireler kendi canlarını hiçe saydı
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İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde büyük panik yaşadı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde sallantıların hissedildiği anlarda büyük korku yaşayan hemşireler, koşarak prematüre ve hasta olan bebeklerin yer aldığı kuvöz odasına koştu.

Ayakta bile durmakta zorlanan hemşireler, yaşanan şiddetli sallantıya rağmen, hemen kuvözlere sarıldı. Hemşireler, sallantıda kuvözlerin devrilememesi için yoğun çaba harcadı.

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