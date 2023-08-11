Herkes Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızını konuşuyor. Anne ve babasıyla ilk kez görüntülendi

Gupse Özay ve Barış Arduç, minik kızları Jan Asya ile Çeşme’de deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

Herkes Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızını konuşuyor. Anne ve babasıyla ilk kez görüntülendi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ünlü oyuncular Gupse Özay ile Barış Arduç, 9 Eylül 2022’de çocuk sahibi olmuştu. Kızları Jan Asya’yı gözlerden uzak büyüten çift, önceki gün Çeşme’deki bir plajda görüntülendi.

640xauto-2.jpg

Gupse Özay minik bebeğini suya sokarken, Barış Arduç da onları yalnız bırakmadı.

640xauto-3.jpg

Gupse Özay ve Barış Arduç, denizde Jan Asya’yla oyunlar oynadı. Arduç minik bebeği havalara uçururken, Özay da baba-kızın videolarını çekti.

unlu-cift-gupse-ozay-ile-baris-arduc-un-kizi-jan-asya-tn9qi.jpg

Gupse Özay daha sonra bebeğini şezlonga götürüp havluya sardı, Barış Arduç ise denizde biraz daha kalıp serin suların keyfini çıkardı.

Çifti ve bebeklerini görenler "Tıpkı babası" derken kimi sosyal medya takipçisi ise "Anneye de babaya da benziyor" yorumunda bulundu.

İlgili Haberler
Barış Arduç'un yeni adresi belli oldu
Barış Arduç eşi Gupse Özay'a aşkını haykırdı
Gupse Özay'dan 'Son 9 ayım' videosu
Gupse Özay'dan kızı Jan Asya ile video geldi
Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Sporun 1 numarası Şansal Büyüka Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı değerlendirdi
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Ndao yeniden İstanbul'da Dünya
Ndao yeniden İstanbul'da
Aşırı sıcakların bilinmeyen riski ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Aşırı sıcakların bilinmeyen riski ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti Güncel
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Sivasspor Achilleas Poungouras'ı transfer etti Spor
Sivasspor Achilleas Poungouras'ı transfer etti
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak? Keşfet
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Erciş’te 237 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel
Erciş’te 237 kök Hint keneviri ele geçirildi
Türk mitolojisinde ana Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde ana