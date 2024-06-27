Hipokrat Yemini sansürünü böyle deldiler. Dekan yardımcısı sinirden salonu boşalttırdı

Öğrencilerin sansürü hiç sayması sonucu Hipokrat Yemini'ni okutan Dekan Yardımcısı Tuba Gül ise olayın ardından düzenlenecek kokteyli iptal etti ve kutlama için gelen velileri okulun dışına çıkarttırdı.

27 Haziran tarihinde yapılan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, Hipokrat Yemini’ne sansür getirildi. Öğrencilerin mesleğe başlamadan önce okuduğu, “Hekimlik Andı” olarak bilinen Hipokrat Yemini’nin ‘hastanın cinsel yönelimi’ bölümü çıkarıldı ve öğrenciler bu şekli ile yemin etmeye zorlandı.

Yeminin “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, politik düşünce, ırk, , toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” diye geçen kısmından 'cinsel yönelim' bölümü sansürlendi.

Hipokrat Yemini'nin o bölümü Dekan Yardımcısı Tuba Gül tarafından okunduğu sırada öğrenciler, çıkarılan kısımları da yemine ekleyerek hep bir ağızdan söylediler. Bunun üzerine veliler alkışlarla çocuklarına destek verdi.

YEMİN NEDENİ İLE DEKAN YARDIMCISI VELİLERLE TARTIŞTI, ÖĞRENCİLERİ SALONDAN ÇIKARDI

Öğrencilerin sansürü delmesine kızan Dekan Yardımcısı Tuba Gül töreninin ardından verilecek kokteyli ise iptal ettirerek velileri salondan okul dışına çıkarttı. Hazırlanan kuru pasta ,su ve meşrubatlar apar topar kaldırıldı.

Mezun öğrencilerin velilerinin 'öğrencilerimize suyu bile reva görmüyorsunuz. Bu öğrenciler 25-26 yaşlarında özgür bireyler' diye tepki göstermesi üzerine Tuba Gül ile veliler arasında tartışma çıktı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE BİLE İZİN VERİLMEDİ

Ordu Tıp Fakültesi içerisinde fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler ile velilere izin verilmedi. Öğrenciler ve velileri güvenlik ekipleri çağrılarak dışarı atıldı. Öğrenciler en mutlu günlerinde mezuniyet fotoğraflarını okul dışında çektirmek zorunda kaldı.