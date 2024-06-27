Hipokrat Yemini sansürünü böyle deldiler. Dekan yardımcısı sinirden salonu boşalttırdı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Hipokrat Yemini sansürünü böyle deldiler. Dekan yardımcısı sinirden salonu boşalttırdı

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini’ndeki 'hastanın cinsel yönelimi' kısmına uygulanan sansüre kulak asmayarak orijinali gibi okudu.

Öğrencilerin sansürü hiç sayması sonucu Hipokrat Yemini'ni okutan Dekan Yardımcısı Tuba Gül ise olayın ardından düzenlenecek kokteyli iptal etti ve kutlama için gelen velileri okulun dışına çıkarttırdı.

hip1.webp

27 Haziran tarihinde yapılan Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, Hipokrat Yemini’ne sansür getirildi. Öğrencilerin mesleğe başlamadan önce okuduğu, “Hekimlik Andı” olarak bilinen Hipokrat Yemini’nin ‘hastanın cinsel yönelimi’ bölümü çıkarıldı ve öğrenciler bu şekli ile yemin etmeye zorlandı.

hip2.jpeg

Yeminin “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, milliyet, politik düşünce, ırk, , toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” diye geçen kısmından 'cinsel yönelim' bölümü sansürlendi.

hip3.webp

Hipokrat Yemini'nin o bölümü Dekan Yardımcısı Tuba Gül tarafından okunduğu sırada öğrenciler, çıkarılan kısımları da yemine ekleyerek hep bir ağızdan söylediler. Bunun üzerine veliler alkışlarla çocuklarına destek verdi.

YEMİN NEDENİ İLE DEKAN YARDIMCISI VELİLERLE TARTIŞTI, ÖĞRENCİLERİ SALONDAN ÇIKARDI

Öğrencilerin sansürü delmesine kızan Dekan Yardımcısı Tuba Gül töreninin ardından verilecek kokteyli ise iptal ettirerek velileri salondan okul dışına çıkarttı. Hazırlanan kuru pasta ,su ve meşrubatlar apar topar kaldırıldı.

Mezun öğrencilerin velilerinin 'öğrencilerimize suyu bile reva görmüyorsunuz. Bu öğrenciler 25-26 yaşlarında özgür bireyler' diye tepki göstermesi üzerine Tuba Gül ile veliler arasında tartışma çıktı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE BİLE İZİN VERİLMEDİ

Ordu Tıp Fakültesi içerisinde fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler ile velilere izin verilmedi. Öğrenciler ve velileri güvenlik ekipleri çağrılarak dışarı atıldı. Öğrenciler en mutlu günlerinde mezuniyet fotoğraflarını okul dışında çektirmek zorunda kaldı.

İlgili Haberler
Emeklilere o hizmet tamamen bedava oldu. 81 ilde geçerli
3.7 milyon emekli risk altında. Temmuz zammı kabusları olacak
5 bin kişi hastanelik oldu, tek bir açıklama yapılmadı. Bir ilçe diken üzerinde
Koray Aydın'ın istifasının ardından İYİ Parti'den ilk açıklama. 'Katılarak dile getirmesini tercih ederdik'
Yeni bir televizyon kanalı kuruldu. Ünlü savaş muhabiri genel yayın yönetmeni oldu
İBB’den Albayrak Grubu’na 626 milyon TL’lik ihale
Son Haberler
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Emeklilere o hizmet tamamen bedava oldu. 81 ilde geçerli Ekonomi
Emeklilere o hizmet tamamen bedava oldu. 81 ilde geçerli
İran'da öne çıkan seçim değerlendirmeleri Dünya
İran'da öne çıkan seçim değerlendirmeleri
Hız treninde zor anlar: Tepede ayrılık itirafı! Video
Hız treninde zor anlar: Tepede ayrılık itirafı!
Ekonomik istikrarı bozmak kolay, düzeltmek zordur Yazarlar
Ekonomik istikrarı bozmak kolay, düzeltmek zordur
Talibanlaşmak ve normalleşmek! Yazarlar
Talibanlaşmak ve normalleşmek!
Deneyimlerin ‘Kadına Dair’ hâlleri Yazarlar
Deneyimlerin ‘Kadına Dair’ hâlleri