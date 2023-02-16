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Haluk Levent’ten 500 bin TL’lik bağış: TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı

Deprem bölgesine yaptığı yardımlar sonrası hedef gösterilen AHBAP’ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, “Türkiye Tek Yürek” ortak yayınına bağlanamadığını belirterek 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 01:52
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"TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı" Haluk Levent’ten 500 bin TL’lik bağış

Haluk Levent’ten 500 bin TL’lik bağış: TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından “Türkiye Tek Yürek” isimli ortak yayın ile depremzedeler için yardım gecesi düzenlendi.

Depremzedelere yaptığı yardımlarla adından söz ettiren AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortak yayına bağlanmak istediğini ancak katılamadığını belirterek 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum."

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