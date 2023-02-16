Haluk Levent’ten 500 bin TL’lik bağış: TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından “Türkiye Tek Yürek” isimli ortak yayın ile depremzedeler için yardım gecesi düzenlendi.

Depremzedelere yaptığı yardımlarla adından söz ettiren AHBAP'ın kurucusu ve başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortak yayına bağlanmak istediğini ancak katılamadığını belirterek 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

Levent, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TV'ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum."