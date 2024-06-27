Hülya Avşar’ın tenis aşkı

Biz onu hep oyuncu, sunucu ve şarkıcı yönüyle tanısak da aslında o, tam bir tenis tutkunu. 20 yılı aşkın süredir tenis oynuyor. Kendisi profesyonel bir sporcu değil ama en az profesyonel bir sporcu kadar tenise emek veriyor. Hatta adına turnuvalar bile düzenleniyor. Sanatçı Hülya Avşar’dan bahsediyorum.

Geçtiğimiz gün, kendi alanında oldukça başarılı bir isim olan Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş ile Ataşehir Küçükbakkalköy Taç Spor Tesisleri’ndeki gösteri maçını izledim. Harika bir maç oldu. Maçı izlemeye gelenler arasında her yaş grubundan insan vardı.

Tenisin sevilmesinde, milyonlarca kişiye ulaşmasında, insanların bu spor dalına ilgi göstermesinde bir magazin figürü olarak Hülya Avşar’ın katkısı yadsınamaz. ‘Birçok insanın idolü’ desem, abartmış olmam. Keza, Yasemin Savaş da en az Avşar Kızı kadar tenisi seviyor, bu sporun gelişmesi için çaba harcıyor. O da uzun yıllardır tenis oynuyor.

Mesleklerinin yanında sporcu kimlikleriyle de öne çıkan ve gençlere örnek olan bu iki kadını ayakta alkışlıyorum.

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‘Küskünüm’e farklı yorum

Yeşim Salkım, ilk olarak merhum sanatçı Müslüm Gürses’in okuduğu ve 80’li yıllara damga vurarak dillere pelesenk olan ‘Küskünüm’ şarkısını yeniden yorumlamış.

Sözleri Şakir Askan’a, müziği Burhan Bayar’a ait şarkı, Yeşil Müzik Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerle buluştu. Mustafa Özen’in yönetmen koltuğuna oturduğu şarkıya gazino konseptinde bir de klip çekilmiş.

Yeşim Salkım, kendine has yorumuyla şarkıyı küllerinden yeniden doğurmuş. Dinlerken yormuyor. Bu kadarını beklemiyordum. Çok beğendim. Dinleyeni bol olsun.

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Bir televizyon kanalı daha kuruldu

Günden güne dijital mecraların sayısı artarken yeni yeni televizyon kanalları da izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Son olarak, İzmir’de Karne Medya Grubu tarafından “Ege’den TV” adıyla bir televizyon kanalı daha kuruldu. 1 Temmuz’da deneme yayınlarına başlayacak olan kanal, 10 günlük test yayını sürecinin ardından tam kapasiteyle yayın hayatına ‘Merhaba’ diyecek.

İzmir’in yeni yüzü Ege’den TV’ye başarılar diliyorum. Ömrü uzun olsun.