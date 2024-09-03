İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül

İbrahim Çelikkol, oynadığı her projede rolünün hakkını veriyor. Âdeta ete kemiğe büründüğü karakterini izleyiciye resmen yaşatıyor. Bunun için yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük bir hayran kitlesi var.

İbrahim Çelikkol, tüm bu başarılarını ödülle taçlandırdı. Çelikkol, bu yıl 81’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında verilen 21. Kineo Ödülleri’nde ‘Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Çelikkol, aynı zamanda bu ödülü kazanan ilk Türk erkek oyuncu oldu. Ödül, İtalya’da sinema sektörünü teşvik amacıyla kurulan Kineo Derneği tarafından sinemaseverlerin seslerini duyurmak amacıyla 2003’ten bu yana veriliyor.

İbrahim Çelikkol’un rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisi ‘Terra Amara’ adıyla İtalya’da en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Anlamlı bir ödül. Tebrik ediyorum.

‘Çift Terapisi’ yenilendi

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler’in stand-up gösterisi ‘Çift Terapisi’, yeni sezonda yenilenmiş haliyle izleyici karşısına çıkacak.

2 yıldır kapalı gişe oynayan eğlenceli gösteri, Ekim ayı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahne alacak. Gösterinin biletleri satışa çıktı. Eser ve Berfu’nun evlilik hayatı, ikili ilişkiler, anne baba olmak ile ilgili anlatacakları izleyenleri hem çok güldürecek hem de terapi etkisi yaratacak.

Gösteri, 1 Ekim’de İstanbul Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro, 7 Ekim’de İzmir İstinye Art, 8 Ekim’de Bostanlı Suat Taşer Salonu, 14 Ekim’de İstanbul Trump Sahne ve 24 Ekim’de Biletinial Moi Sahne’de olacak. Alternatif arayanlara duyurulur.

200 milyonluk ‘Rastgele’

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli ve İrem Derici’nin düet şarkısı ‘Rastgele’, büyük bir başarıya imza attı.

Şarkı, Mahzen Media & DMC etiketiyle Mayıs 2022’de yayınlanmıştı. Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde şarkıya çekilen klip, NetD Müzik’in YouTube kanalında 200 milyon görüntülenme barajını aştı. Sözleri Burak Bulut’a, müziği Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş’a ait şarkının aranjesini Mustafa Ceceli yapmıştı.

‘Rastgele’, eğlenceyi doruk noktaya taşıyan, benim de zaman zaman keyifle dinlediğim bir şarkı. Daha nice başarılara… Dinleyeni bol olsun.