İrem Derici sessizliğini bozdu

İrem Derici önceki akşam Arnavutköy’deki Jain adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Sinan Akçılın albümü için stüdyoya girdiğini söyleyen şarkıcı, “Allah o Sinan’ı bildiği gibi yapsın. 2 gündür ‘Piyanist’ albümü için okuma yapıyorum. Stüdyolarda sürünüyorum. Sinan albüm için büyük konuşuyor. Onun ata sporu, büyük konuşmak” dedi.

İrem Derici, İbrahim Tatlıses’e yönelik sitemi hakkında da konuştu: “İbrahim Tatlıses’in ‘Ben bir Ajda bilirim, bir de Hadise’ sözünü ‘İrem Derici’ye ayıp oluyor’ diye sosyal medyada paylaşmışlardı. Ben de espri olsun diye öyle bir şey yazdım” dedi.

Derici, o paylaşımı kendi sayfasında şu notla yayınlamıştı: “Bir tık alınmadım değil. 2 senedir yeni yıla beraber giriyoruz en nihayetinde.”

Kaynak Hürriyet/Kelebek