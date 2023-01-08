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İrem Derici sessizliğini bozdu

İrem Derici önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden şarkıcı. İbrahim Tatlıses’e yönelik sitemi hakkında konuştu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 14:43
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İbrahim Tatlıses'e sitem eden İrem Derici açıklama yaptı

İrem Derici sessizliğini bozdu
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İrem Derici önceki akşam Arnavutköy’deki Jain adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Sinan Akçılın albümü için stüdyoya girdiğini söyleyen şarkıcı, “Allah o Sinan’ı bildiği gibi yapsın. 2 gündür ‘Piyanist’ albümü için okuma yapıyorum. Stüdyolarda sürünüyorum. Sinan albüm için büyük konuşuyor. Onun ata sporu, büyük konuşmak” dedi.

İrem Derici, İbrahim Tatlıses’e yönelik sitemi hakkında da konuştu: “İbrahim Tatlıses’in ‘Ben bir Ajda bilirim, bir de Hadise’ sözünü ‘İrem Derici’ye ayıp oluyor’ diye sosyal medyada paylaşmışlardı. Ben de espri olsun diye öyle bir şey yazdım” dedi.

Derici, o paylaşımı kendi sayfasında şu notla yayınlamıştı: “Bir tık alınmadım değil. 2 senedir yeni yıla beraber giriyoruz en nihayetinde.”

Kaynak Hürriyet/Kelebek

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