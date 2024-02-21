Icardi ne diyecek? Wanda Nara jakuzili odada özel poz verdi görenlerin nutku tutuldu

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara; sosyal medya hesabından yayınladığı çılgın fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı ve modelin son paylaşımı sınırları zorladı.
Jakuzili yatak odasından iç çamaşırlı fotoğrafını yayınlayan Wanda Nara'yı görenlerin adeta nutku tutuldu.
Cesur paylaşımları ve özel hayatındaki konularla gündemden düşmeyen Wanda Nara'nın gönderisinin altına "Yenge ne yapıyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.
İşte Wanda'nın o pozu:
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