Hadise cephesinden jet hızında Icardi açıklaması

Mehmet Dinçerler ile olan evliliği dört ay süren ve geçen yıl eylül ayında bu evliliği sonlandıran Hadise son zamanlarda dikkat çeken özçekimleriyle gündeme geliyordu.

Boşanma sonrası gündelik hayata hızlı bir dönüş yapan ve pek çok projede yer alarak dikkatleri üzerine çeken Hadise hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

ICARDİ'DEN HOŞLANIYOR

Söylemezsem Olmaz'ın yorumcusu Ebru Şancı Öztürk, kendisine Galatasaraylı bir yıldızın eşinin bomba bir haber verdiğini söyleyip Hadise'nin Icardi'den hoşlandığını iddia etti.

37 yaşındaki Hadise'nin Galatasaray'ın maçını izlemeye gitmesi de bu iddiayı güçlendiren bir sebep oldu.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Şentürk, "Hadise Hanım, Mertens ve eşiyle Belçika'dan tanışıyor. Maçı da Mertens'in eşiyle izledi. Hadise Hanım bu haberleri şaşkınlıkla izliyor." ifadelerini kullandı.