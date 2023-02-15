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Hadise Hollanda'da depremzedeler için yardım topladı

Bu akşam depremzedeler için yapılacak ortak yayında tv8 için yardım çağrısında bulunacak olan şarkıcı Hadise Hollanda'da hem radyoda hem de televizyonda depremzedeler için yardım topladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:38
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Hadise Hollanda'da yardım topladı! "Acımız büyük ama bir olunca her şeyi başarıyoruz"

Hadise Hollanda'da depremzedeler için yardım topladı
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Şarkıcı Hadise depremzedeler için seferber oldu. Ünlü şarkıcı Hollanda’da başlatılan kampanyaya destek verdi.

Hadise “Şu an Hollanda’da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor… Yoğun bir gün… Acımız büyük… Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli… Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli… Daha sonra İstanbul’a döneceğim ve akşamki ortak yayında ben de olacağım” dedi.
 

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